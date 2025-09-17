CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 17 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 17 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 17 Eylül 2025 tarihli 33020. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 17 Eylül 2025 Çarşamba tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 09:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 17 Eylül 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 17 EYLÜL | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 17 Eylül Çarşamba tarihli 33020. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Eylül Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

17 Eylül tarihli RESMİ GAZETE kararları için tıklayın👈

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

–– IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

–– Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 6/2/2025 Tarihli ve 2020/11324 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2025 Tarihli ve 2020/31683 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/1/2025 Tarihli ve 2020/12751 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 22/1/2025 Tarihli ve 2020/25944 Başvuru Numaralı Kararı

👉17 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

REKLAM - Türk Telekom
Barış Alper Yılmaz'a dev zam!
DİĞER
Galatasaray'ın ocak ayı transfer planı belli oldu! Sacha Boey örneği...
Gürsel Tekin'den dikkat çekici açıklamalar! "Partinin içine FETÖ sızdı" | CHP’yi yok edecekler
İşte Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları!
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi rakibinin yıldızına teklif...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe-Alanyaspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Alanyaspor maçı öncesi son notlar! 08:57
Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular! Jose Mourinho'nun yeni takımını duyurdular! 08:55
Kanada-Türkiye maçı detayları! Kanada-Türkiye maçı detayları! 08:37
Bugünkü maçlar 17 Eylül Çarşamba Bugünkü maçlar 17 Eylül Çarşamba 08:16
G.Saray'ın rakibi USG galibiyetle başladı! G.Saray'ın rakibi USG galibiyetle başladı! 01:33
Karabağ'dan muhteşem geri dönüş! Karabağ'dan muhteşem geri dönüş! 01:33
Daha Eski
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü savunması! Beşiktaş'tan Orkun Kökçü savunması! 01:33
Devlerin çarpışmasında kazanan yok! Devlerin çarpışmasında kazanan yok! 01:32
Real Madrid sürprize izin vermedi! Real Madrid sürprize izin vermedi! 01:32
Şampiyonlar Ligi'nde Kenan'ın gecesi! Şampiyonlar Ligi'nde Kenan'ın gecesi! 01:32
İsmail Kartal kararından vazgeçti! İşte sebebi... İsmail Kartal kararından vazgeçti! İşte sebebi... 01:32
İşte Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları! İşte Süper Lig'de 5. haftanın VAR kayıtları! 01:32