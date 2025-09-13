CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Sakaryaspor ile Sarıyer İçecek’ten Anlamlı Sponsorluk Anlaşması

Sakaryaspor ile Sarıyer İçecek’ten Anlamlı Sponsorluk Anlaşması

Sakaryaspor Kulübü ile Sarıyer İçecek arasında önemli bir sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Sarıyer İçecek, kulübün 2025–2026 sezonunda forma kol sponsoru oldu. Böylece Sarıyer İçeceğin lezzetleri, köklü Sakaryaspor camiası ve şehrin güçlü taraftarıyla buluşmuş oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 14:09 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 10:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakaryaspor ile Sarıyer İçecek’ten Anlamlı Sponsorluk Anlaşması

Sakaryaspor Kulübü ile Sarıyer İçecek arasında önemli bir sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Sarıyer İçecek, kulübün 2025–2026 sezonunda forma kol sponsoru oldu. Böylece Sarıyer İçeceğin lezzetleri, köklü Sakaryaspor camiası ve şehrin güçlü taraftarıyla buluşmuş oldu.

"Bu iş birliği Sakaryaspor için büyük bir değer"

Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı, anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sarıyer İçecek'in Sakarya'da üretim yapıyor olması ve şehrimizle bütünleşmiş bir marka kimliği taşıması bu anlaşmayı daha da anlamlı kılıyor. Bu destek sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda Sakarya'ya ve Sakaryaspor'a olan inançlarının da göstergesidir. Bu iş birliğiyle birlikte hem saha içinde hem de saha dışında daha güçlü bir kulüp olacağımıza inanıyoruz. Şahsım ve yönetim kurulum adına Sarıyer İçecek ailesine teşekkür ederim."

"Tribünlerinden yetiştiğimiz kulübe destek vermek onur verici"

Sarıyer İçecek Medya İletişim Müdürü Hüseyin Karadayı ise anlaşmanın anlamını şu sözlerle aktardı:

Sakaryaspor, sadece bir futbol kulübü değil; çocukluğumuzun, gençliğimizin, tribün kültürümüzün ve şehrimizin en önemli değerlerinden biridir. Üretimini Sakarya'da gerçekleştiren bir marka olarak bu şehrin kulübüne destek olmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Tribünlerinden yetiştiğimiz bu kulübe bugün markamızla katkı sağlayabilmek çok kıymetli. Sakaryaspor'un muhteşem taraftarıyla buluşmak, Sarıyer İçecek'in lezzetlerini şehrimizin kalbiyle bir araya getirmek bizleri onurlandırıyor. Biz bu birlikteliğin yalnızca bu sezon değil, uzun yıllar sürecek kalıcı bir iş birliğinin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. Takımımıza yeni sezonda üstün başarılar diliyoruz.

REKLAM - Idefix
Spor yazarlarından derbi değerlendirmeleri!
DİĞER
Bülent İnal’dan duygu dolu şiir performansı
CHP'nin şaibeli kurultayına iptal davası başlıyor! Özgür Özel Genel Merkez'e kapandı: Kılıçdaroğlu'nda "mutlak butlan" hazırlığı
Ahmet Çakar'dan gündem olacak derbi yorumu!
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar'dan gündem olacak derbi yorumu! Ahmet Çakar'dan gündem olacak derbi yorumu! 09:36
Efeler 2'de 2 yaptı! Efeler 2'de 2 yaptı! 09:16
Rizespor-Gençlerbirliği maçı detayları! Rizespor-Gençlerbirliği maçı detayları! 09:12
Spor yazarlarından derbi değerlendirmeleri! Spor yazarlarından derbi değerlendirmeleri! 09:09
Bugünkü maçlar 15 Eylül 2025 Pazartesi Bugünkü maçlar 15 Eylül 2025 Pazartesi 08:03
Sergen Yalçın ile gelen büyük değişim! Sergen Yalçın ile gelen büyük değişim! 00:47
Daha Eski
Alman devinden 12 dev adam'a tebrik! Alman devinden 12 dev adam'a tebrik! 00:43
Alman devinden 12 dev adam'a tebrik! Alman devinden 12 dev adam'a tebrik! 00:37
Alman devinden 12 dev adam'a tebrik! Alman devinden 12 dev adam'a tebrik! 00:37
Ergin Ataman'dan Alperen Şengün açıklaması! Ergin Ataman'dan Alperen Şengün açıklaması! 00:22
Ergin Ataman'dan Alperen Şengün açıklaması! Ergin Ataman'dan Alperen Şengün açıklaması! 00:21
Teşekkürler 12 Dev Adam! Teşekkürler 12 Dev Adam! 00:13