ALES 3 ne zaman? ALES/3 başvurusu nasıl yapılır? | ALES BAŞVURU TARİHİ 2025

2025 yılında gerçekleştirilecek ALES'in üçüncü ve son oturumu, akademik kariyer hedefleyen adayların gündeminde öne çıkıyor. Lisansüstü eğitim planlayan, akademik kadrolarda yer almak isteyen ya da belirli kurumlarda görev almayı amaçlayan adaylar, gözlerini ÖSYM tarafından duyurulan ALES takvimine çevirmiş durumda. Son oturum öncesinde en çok merak edilen konuların başında, "ALES 3 başvuruları ne zaman başlayacak? ALES/3 başvurusu nasıl yapılır?" soruları geliyor. İşte detaylar...

ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 başvuru tarihleri 07 Ekim-14 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacak.

ALES 3 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES/3'e girecek adaylar, 07 Ekim-14 Ekim tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan başvuru yapabilecek.

ALES 3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES 3 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek.