Ücretli öğretmenlik başvuru 2025 | Ücretli öğretmenlik için gerekli belgeler, başvuru şartları

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda ek ders ücreti karşılığında görev yapmak isteyenler için 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ücretli öğretmenlik başvuruları başladı. Temmuz ve Ağustos alınan başvuruların tarihleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin takvimine göre değişiklik gösteriyor. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

2025 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ

Her il ve ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü kendi ihtiyaçlarına göre farklı başvuru tarihleri belirlemektedir. Bu sebeple adaylar, görev almak istedikleri il veya ilçe müdürlüklerinin resmi internet sitelerini düzenli olarak takip etmelidir. Başvuru tarihlerini kaçırmamak için e-Devlet üzerinden "Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvurusu" hizmetini kontrol edebilirsiniz.

e-DEVLET ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenlik başvuruları, MEB tarafından e-Devlet üzerinden alınıyor. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak "Ücretli Öğretmenlik Başvurusu" hizmetini aratabilir. Başvuru ekranında iletişim bilgileri kontrol edilmeli, eğitim bilgileri eksiksiz girilmeli ve il-ilçe tercihleri belirtilmelidir. Bazı ilçelerde, örneğin İstanbul Bağcılar'da, 15 Ağustos 2025'te açılan online başvuru modülü üzerinden ek form doldurulması gerekebiliyor. Görevlendirme sonrası, atama yapılan okul müdürlüklerine gerekli belgeler elden teslim ediliyor. Adaylar, süreç boyunca ilçe milli eğitim müdürlüklerinin duyurularını yakından takip etmelidir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ücretli öğretmenlik başvurusu sırasında, ön başvurular e-Devlet üzerinden alındığından genellikle bu sırada belge yüklenmesine gerek olmuyor. Ancak, görevlendirme yapıldığında adaylardan bazı belgeler talep ediliyor. Bunlar;

-Diploma veya Mezuniyet Belgesi (aslı ve fotokopisi)

-Kimlik Fotokopisi

-Güncel Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)

-Sağlık Raporu (son 6 ay içinde alınmış)

-Varsa Pedagojik Formasyon Belgesi veya denklik belgesi

-Özel Eğitim, İngilizce veya Bilişim branşları için ilgili sertifikalar

-Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

-KPSS sonuç belgesi (varsa)

Bu belgeler, görevlendirme sonrası okul müdürlüklerine teslim edilmektedir. Özel eğitim gibi belirli branşlarda ek sertifikalar talep edilebilir.

👉ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI | TIKLA👈

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-Kamu haklarından mahrum olmamak

-Öğretmenlik mesleğini engelleyecek bir suç kaydı bulunmamak

-Sağlık durumunun öğretmenlik yapmaya uygun olması

-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (muaf, tecilli veya tamamlanmış)

-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı aktif çalışmamak

-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi lisans programları veya Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak (ihtiyaç halinde diğer bölümlerden mezunlar da kabul edilebilir)