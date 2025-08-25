Bursa'da deprem mi oldu? Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? Bursa depremi merkez üssü neresi?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'da deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntının İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilmesi vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu. Depremin ardından pek çok kişi internette, "Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde gerçekleşti, merkez üssü neresi, hangi şehirlerde hissedildi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

BURSA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 11.15'te Bursa'da 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Mudanya olarak açıklanan sarsıntının 7,8 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi. Bursa depreminin İstanbul ve çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, saat 11.15'te Bursa Mudanya'da 3,4 büyüklüğünde deprem oldu. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen sarsıntının 3,1 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.