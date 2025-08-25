CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bursa'da deprem mi oldu? Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? Bursa depremi merkez üssü neresi?

Bursa'da deprem mi oldu? Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? Bursa depremi merkez üssü neresi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'da deprem meydana geldiğini açıkladı. İstanbul'dan ve çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında detaylar paylaşılırken, vatandaşlar, "Bursa'da deprem mi oldu? Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? Bursa depremi merkez üssü neresi?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 11:31 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 12:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bursa'da deprem mi oldu? Bursa'da kaç şiddetinde deprem oldu? Hangi iller hissetti? Bursa depremi merkez üssü neresi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'da deprem olduğunu açıkladı. Sarsıntının İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedilmesi vatandaşların paniğe kapılmasına neden oldu. Depremin ardından pek çok kişi internette, "Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde gerçekleşti, merkez üssü neresi, hangi şehirlerde hissedildi?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

BURSA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 11.15'te Bursa'da 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Mudanya olarak açıklanan sarsıntının 7,8 kilometre derinlikte yaşandığı belirtildi. Bursa depreminin İstanbul ve çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, saat 11.15'te Bursa Mudanya'da 3,4 büyüklüğünde deprem oldu. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen sarsıntının 3,1 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

ASpor CANLI YAYIN

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
Arda Güler için Real Madrid'den olay yaratan emoji! Paylaşıma yorum yağdı...
Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! 15 kişi hayatını kaybetti
F.Bahçe'de Lunin gelişmesi! Transfer kararı...
F.Bahçe'ye sambacı 10 numara!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 12:00
Sevilla-Getafe maçı ne zaman? Sevilla-Getafe maçı ne zaman? 11:59
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 11:46
Beşiktaş'ta transfer neredeyse tamam! Beşiktaş'ta transfer neredeyse tamam! 11:29
Newcastle United-Liverpool maçı ne zaman? Newcastle United-Liverpool maçı ne zaman? 11:20
İşte Benfica-F.Bahçe maçının hakemi! İşte Benfica-F.Bahçe maçının hakemi! 11:06
Daha Eski
İstanbulspor-Manisa FK maçı ne zaman? İstanbulspor-Manisa FK maçı ne zaman? 10:50
Eyüpspor-Alanyaspor maçı ne zaman? Eyüpspor-Alanyaspor maçı ne zaman? 10:32
F.Bahçe'de Lunin gelişmesi! Transfer kararı... F.Bahçe'de Lunin gelişmesi! Transfer kararı... 10:22
G.Saray'dan Nkunku sürprizi! G.Saray'dan Nkunku sürprizi! 10:03
Maçın ardından dikkat çeken tespit: 3'te 3 yapmak... Maçın ardından dikkat çeken tespit: 3'te 3 yapmak... 09:05
Maçın ardından flaş yorum: Kalite akıyor Maçın ardından flaş yorum: Kalite akıyor 09:04