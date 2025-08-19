MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR? | 2025 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman?

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR? | Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün ATV ekranlarında yayımlanan ve kriminal vakaların konu alındığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi belli oldu. Kayıpların bulunduğu, cinayetlerin aydınlatıldığı ve gizemlerin çözüldüğü, ekranların en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hakkında merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

2025 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT YENİ SEZON NE ZAMAN?

ATV'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, sevilen gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonunun 1 Eylül Pazartesi günü başlayacağı bilgisi paylaşıldı. 1 Eylül'den itibaren hafta içi her gün yayımlanacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Müge Anlı ve beraberinde avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen de yer alacak.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olarak 2008 yılından bu yana ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla hafta içi her gün yayınlanan program, kayıp kişilerin bulunması, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması ve dramatik aile hikayelerinin çözüme kavuşturulması gibi toplumsal meselelere ışık tutuyor. Bilim insanları, avukatlar ve emniyet teşkilatıyla iş birliği yaparak esrarengiz olayları çözmeye çalışan program, 17 sezondur kesintisiz devam ediyor. Yeni sezonda, 1 Eylül 2025'te başlayacak olan programda, özellikle önceki sezonlardan kalan çözülememiş kayıp dosyaları ve cinayet vakaları üzerinde durulması bekleniyor.