Küçükçekmece su kesintisi - Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? 19 Ağustos

Küçükçekmece su kesintisi 19 AĞUSTOS 2025 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Küçükçekmece'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 19 Ağustos 2025 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Küçükçekmece 19 Ağustos Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

KÜÇÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: FEVZİ ÇAKMAK MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 19/08/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 19/08/2025 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KANARYA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 19/08/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 19/08/2025 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SULTAN MURAT MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 19/08/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 19/08/2025 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

