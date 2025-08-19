CANLI SKOR ANA SAYFA
Küçükçekmece su kesintisi - Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? 19 Ağustos

Küçükçekmece 19 Ağustos Salı günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Küçükçekmece su kesintisi olan mahalleleri ve 19 Ağustos 2025 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 14:26
Küçükçekmece su kesintisi 19 AĞUSTOS 2025 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Küçükçekmece'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 19 Ağustos 2025 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Küçükçekmece 19 Ağustos Salı günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

KÜÇÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: FEVZİ ÇAKMAK MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 19/08/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 19/08/2025 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KANARYA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 19/08/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 19/08/2025 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SULTAN MURAT MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 19/08/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 19/08/2025 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

👉Tüm kesintileri anlık olarak takip etmek için TIKLAYIN👈

