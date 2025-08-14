CANLI SKOR ANA SAYFA
Bim 15 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Bim 15 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra elektronik, mutfak ve çeyiz ihtiyaçlarınızı da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 15 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 14:26
Bim 15 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Tek Fiyat Plastik Ürünler: 25 TL
Katlanır Çamaşır Selesi 25 L: 229 TL
Patates Ezici/Narenciye Sıkacağı: 219 TL
Makas Seti: 99 TL
Meyve Bıçağı: 59 TL
Basmalı El Rondosu: 189 TL
Buz Aküsü: 79 TL

Bim 15 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Kavanoz Çeşitleri 425/660/1000 cc: 14/15/19,50 TL
Kavanoz Kapağı Çeşitleri: 2,50 TL
Cem Alüminyum Döküm Pankek Tavası: 339 TL
Cem Alüminyum Döküm Tava: 339 TL
Servis Gereçleri: 129 TL
Villa Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı: 199 TL
Renkli Dik Kenarlı Ayaklı Kase: 159 TL

Bim 15 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Banyo Paspas Seti 2'li: 319 TL
Molinella Çift Kişilik Baskılı Pike: 299 TL
Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: 149 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: 195 TL
Molinella Tek Kişilik Baskılı Pike: 259 TL
Banyo Paspası: 99 TL

Bim 15 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Klasik Vakumlu Çelik Termos 1.9 L: 2.150 TL
Klasik Vakumlu Çelik Termos 1.4 L: 1.990 TL
Smart Drone CX028: 2.090 TL
Renkli Ahşap Fotoğraf Çerçevesi: 119 TL
Sevimli Tavşan ve Oyun Evi: 229 TL

Bim 15 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Arnica Hydra Rain Filtreli Halı Yıkama Makinesi: 5.990 TL
SENNA 55 Inç Frameless Ultra HD Qled Google TV: 16.695 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre: 9.250 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 8.690 TL

