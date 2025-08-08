CANLI SKOR ANA SAYFA
Bim 8 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Bim 8 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra elektronik, mutfak ve kişisel bakım ihtiyaçlarınızı da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 8 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2025 Cuma 09:50
Bim 8 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Dagi Şort Takım Erkek: 459 TL
Dagi Şort Takım kadın: 459 TL
Şort Takım Kadın Büyük Beden: 369 TL
Şort Takım Erkek Büyük Beden: 369 TL
Lee Tişört Erkek: 269 TL
North Pasific Spor Çantası: 399 TL
Kot Şort Erkek: 279 TL
Kot Kapri Kadın: 279 TL

Bim 8 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Paşabahçe Kapaklı Patisserie Servis Tabağı: 299 TL
Paşabahçe Leafy Kavanoz 1080/380 cc: 229/159 TL
Paşabahçe Villa Patisserie 3 Katlı Cam Saklama Kabı: 239 TL
Paşabahçe Nova Meşrubat Bardağı: 259 TL
Paşabahçe Nova Su Bardağı: 249 TL
Paşabahçe Leafy Su Şişesi: 159 TL
Paşabahçe Borcam Dilimli Kek Kalıbı: 159 TL
Paşabahçe Iconic Kase: 75 TL

Bim 8 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

Ütü Masası: 799 TL
Kelebek Kurutmalık: 649 TL
Tefal Düdüklü Tencere: 4.999 TL
Tefal Simplicty Krep Tava: 649 TL
Tefal Simplicty Wok Tava: 799 TL
Tefal Simplicty Tava: 699 TL
Tefal Manuel Rondo: 649 TL
Tefal Şef Bıçağı: 449 TL
Tefal Santoku Bıçağı: 329 TL
North Pacific Bambu KApaklı Cam Matara: 239 TL

Bim 8 Ağustos aktüel ürünler | Bim'de bu Cuma indirimli ürünler kataloğu

SENNA 50 İnç Ultra Frameless Ultra HD Qled Google TV: 12.490 TL
Kumtel Buz Makinesi: 3.490 TL
Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi: 3.490 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör: 1.349 TL
Ola Katlanabilir Elektirikli Bisiklet: 24.990 TL
Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak: 739 TL
Kumtel 16 İnç 5 Pervaneli Vantilatör: 949 TL
Ola Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 24.990 TL

