İŞKUR TYP başvuru ekranı 2025 | Okullara temizlik görevlisi alımı nasıl başvurulur? Başvuru şartları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi okullardaki temizlik personeli ihtiyacını karşılamak için İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımı gerçekleştirecek. Türkiye genelinde farklı şehirlerde yapılacak alımları duyan iş arayanlar, konunun detayları için sorgulamalara başladı. İŞKUR TYP başvuru süreci, şartlar ve kura çekimi detaylarını sizler için derledik.

2025 İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI HANGİ ŞEHİRLERDE?

2025 İŞKUR TYP kapsamında okullara temizlik görevlisi alımları, Türkiye'nin 81 ilinde kademeli olarak gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzunda, her il ve ilçede boş kontenjanlar duyurulacak. Geçmiş yıllarda İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Diyarbakır, Ordu ve Kastamonu gibi illerde yoğun alımlar yapıldı.

ORDU TYP İŞÇİ ALIMI

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 2025 için İŞKUR TYP kapsamında 720 kişilik kontenjan ayrıldı. 6 ay süreli Toplum Yararına Program (TYP) başvuruları, 1-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Daha önce TYP'den yararlanan ancak 9 ayı tamamlamayanlar, kalan süre kadar katılabilir. Katılımcılar, 8 Ağustos 2025'te noter kurasıyla seçilecek. Kura, saat 09:00'da İl Milli Eğitim Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek. Başvurular, www.iskur.gov.tr, e-Devlet, esube.iskur.gov.tr veya ALO 170 üzerinden yapılabilir. Program, 1 Eylül 2025'te başlayıp 28 Şubat 2026'da sona erecek. Başvuru için şartlar: 18 yaşını doldurmuş olmak, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, emekli veya malul aylığı almamak, öğrenci olmamak (açıköğretim hariç) ve hane gelirinin asgari ücretin 1,5 katını aşmaması.

KASTAMONU TYP İŞÇİ ALIMI

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Program (TYP) sözleşmesi kapsamında 600 personel alınacak. Başvurular, 1-5 Ağustos 2025 tarihleri arasında İŞKUR irtibat büroları, ALO 170 veya esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılacak. Katılımcılar, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 09:00'da 23 Ağustos Ortaokulu spor salonunda noter kurasıyla belirlenecek. Çalışma süresi, 1 Eylül 2025'ten 27 Şubat 2026'ya kadar 6 ay olacak. Başvuru şartları arasında 18 yaşını doldurmuş olmak, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, emekli veya malul aylığı almamak, öğrenci olmamak (açıköğretim hariç) ve hane gelirinin asgari ücretin 1,5 katını aşmaması yer alıyor. Daha önce TYP'den yararlananlar, 9 ayı tamamlamadıysa kalan süre kadar katılabilir.

OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İŞKUR TYP programına başvurmak için adayların şu şartları taşıması gerekiyor: 18 yaşını doldurmuş olmak, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, emekli veya malul aylığı almamak, öğrenci olmamak (açıköğretim hariç) ve hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması. Ayrıca, son bir ayda SGK'ya 5510 sayılı Kanun'un 4/b maddesi kapsamında sigortalı olmamak gerekiyor. Daha önce TYP'den 9 ay yararlananlar tekrar başvuramaz.

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Kuruma kayıtlı olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,

– Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

– Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).

TYP BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP başvuruları, esube.iskur.gov.tr üzerinden e-Devlet şifresiyle veya İŞKUR şubelerinden yapılır. Adaylar, sitedeki "TYP Arama" bölümünden il, ilçe ve program detaylarını seçerek başvuru yapabilir. Başvuru için TYP numarası gerekir; bu numara, ilanlarda belirtilir. Ayrıca, ALO 170 hattı üzerinden de başvuru yapılabilir.

TYP SÜRECİ VE KURA ÇEKİMİ

TYP alımları, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirleniyor. 2025'te alımlar, genellikle 6-9 ay süreli olacak ve asgari ücret düzeyinde maaş ödenecek. Kura tarihleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından duyurulur. Örneğin, Ordu'da 720, Kastamonu'da 600 kişilik alımlar için kura tarihleri 8-12 Ağustos 2025 olarak açıklandı. Adaylar, kura sonuçlarını il milli eğitim müdürlüklerinin web sitelerinden öğrenebilir.