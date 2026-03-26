Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Domenico Tedesco flaş açıklama! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Domenico Tedesco flaş açıklama! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, geçtiğimiz haftalarda üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası Başkan Sadettin Saran ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve İtalyan çalıştırıcıyla yola devam edilmişti. 40 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertli takımdaki geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2026 Perşembe 14:33
Domenico Tedesco flaş açıklama! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Sezon Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile oynanan rövanş maçının ardından Portekizli çalıştırıcının görevine son vermişti.

Domenico Tedesco flaş açıklama! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik adamın yerine İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'yu getirmişti.

Domenico Tedesco flaş açıklama! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Fenerbahçe'de Tedesco döneminin başlamasının ardından takım çıkışa geçmiş ve ocak ayında oynanan Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, kupayı müzeye götürmüştü.

Domenico Tedesco flaş açıklama! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Fenerbahçe'de son haftalarda Kasımpaşa, Hesap.com Antalyaspor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşısında yaşanan puan kayıpları sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek, görüşme odasına çağrılmıştı.

Domenico Tedesco flaş açıklama! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Sarı-lacivertlilerde Başkan Sadettin Saran iki isimle de görüşme gerçekleştirmiş ve yola devam kararı çıkmıştı.

Domenico Tedesco flaş açıklama! Fenerbahçe'de kalacak mı?

"GEREKLİ ÜLTİMATOMLAR VERİLDİ"

Sadettin Saran, 2-0 kaybedilen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı sonrası gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Hoca ve Devin Özek ile devam ediyoruz. Gereken ültimatomlar verildi." ifadelerini kullanmıştı.

Domenico Tedesco flaş açıklama! Fenerbahçe'de kalacak mı?

"BAŞKANIMIZIN AÇIKLAMASINI BAŞKANIMIZA SORUN"

Domenico Tedesco ise Gaziantep FK maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında Saran'ın açıklamalarında yanıt vermişti. İtalyan teknik adam konuyla ilgili, "Başkanımızın açıklamasını, başkanımıza sormanız gerekiyor. Büyük bir takımdaysanız bunun normal olduğunu düşünüyorum. Bir yandan 26 maçın sonunda ilk mağlubiyetimizi aldık ama oynadığımız her maçtan sonra durum değerlendirmesi yapıyoruz. Ben daha yeni başlıyorum. Benim kafamdaki fikir, burada bir şey inşa etmek. Burada bir yaz dönemi geçirirsem benim için bir rüya gibi olur. Hep birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Bundan daha fazlasını yapamazsınız. Puan kaybettikten sonra konuşmamız ve durum değerlendirmesi yapmamız çok normal." yorumunu yapmıştı.

Domenico Tedesco flaş açıklama! Fenerbahçe'de kalacak mı?

40 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama daha yaptı.

Domenico Tedesco flaş açıklama! Fenerbahçe'de kalacak mı?

FENERBAHÇE'DE KALMAK İSTİYOR

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı habere göre; Domenico Tedesco, 1907 Derneği'nde yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile yola devam etmek istediğini, Şampiyonlar Ligi'ni hayal ettiğini ve sezon öncesi kampı ile transfer dönemini sarı-lacivertlilerde yaşamak istediğini söyledi.

