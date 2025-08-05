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Haberler Haberler BİM aktüel kataloğu 5 Ağustos Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

BİM aktüel kataloğu 5 Ağustos Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

Bim aktüel ürünler kataloğu 5 Ağustos Salı tarihiyle yayınlandı. Binlerce ürünü uygun fiyata satan Bim, bu hafta da gıda ve kişisel bakım ürünlerini uygun fiyata alma imkanı sundu. Deterjandan maskeye, bakliyattan şekersiz ürünlere bir çok markayı indirimli fiyata alabilmeniz için işte 5 Ağustos Salı Bim indirim kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 09:55
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BİM aktüel kataloğu 5 Ağustos Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

Baldo Pirinç Efsane 5 kg: 350 TL

Ton Balığı Zeytinyağlı Fide 3x80 g: 99 TL

Siyah Zeytin Zeytino 1000 g: 105 TL

Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin Cem 1000 g: 150 TL

Domates Salçası Tamek 1500 g: 95 TL

Un Çeşitleri Söke 1 kg: 27,50 TL

Lavaş Tortilla Söke 648 g: 45 TL

Margarin Klasik Kase Luna 500 g: 55 TL

Su Nestle Pure Life 12x0,5 L: 49 TL

Meyve Aromalı İçecek Çeşitleri Dimes Buzz 1 L: 32,50 TL

Hazır Kahve Çeşitleri 16'lı Cafe Crown Icer: 79,50 TL

Aromalı İçecek Çeşitleri Limy 3L: 39,50 TL

Şekersiz Gazlı İçecek Çeşitleri Kristal 2,5 L: 42,50 TL

Karadut & Kiraz Çiçeği Aromalı, Vişneli Maden Suyu Sırma 1L: 29 TL

Yer Fıstığı Ezmesi Züber 315 g: 175 TL

Granola Bar Züber 25 g: 19,50 TL

Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler Bingo 10 kg: 355 TL

Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi: 399 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı Mr. Oxy Maxima: 119 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı Peros 3L: 149 TL

Genel Temizlik Sıvısı Güleç 4L: 99 TL

Zeytinyağlı Sıvı Sabun Dalan 3L: 79 TL

Çamaşır Yumuşatıcısı 5L Bingo Soft: 139 TL

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