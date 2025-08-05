BİM aktüel kataloğu 5 Ağustos Salı | Bu Salı Bim'de indirim fırsatı!

Baldo Pirinç Efsane 5 kg: 350 TL
Ton Balığı Zeytinyağlı Fide 3x80 g: 99 TL
Siyah Zeytin Zeytino 1000 g: 105 TL
Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin Cem 1000 g: 150 TL
Domates Salçası Tamek 1500 g: 95 TL
Un Çeşitleri Söke 1 kg: 27,50 TL
Lavaş Tortilla Söke 648 g: 45 TL
Margarin Klasik Kase Luna 500 g: 55 TL
Su Nestle Pure Life 12x0,5 L: 49 TL
Meyve Aromalı İçecek Çeşitleri Dimes Buzz 1 L: 32,50 TL
Hazır Kahve Çeşitleri 16'lı Cafe Crown Icer: 79,50 TL
Aromalı İçecek Çeşitleri Limy 3L: 39,50 TL
Şekersiz Gazlı İçecek Çeşitleri Kristal 2,5 L: 42,50 TL
Karadut & Kiraz Çiçeği Aromalı, Vişneli Maden Suyu Sırma 1L: 29 TL
Yer Fıstığı Ezmesi Züber 315 g: 175 TL
Granola Bar Züber 25 g: 19,50 TL
Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler Bingo 10 kg: 355 TL
Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi: 399 TL
Sıvı Bulaşık Deterjanı Mr. Oxy Maxima: 119 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı Peros 3L: 149 TL
Genel Temizlik Sıvısı Güleç 4L: 99 TL
Zeytinyağlı Sıvı Sabun Dalan 3L: 79 TL
Çamaşır Yumuşatıcısı 5L Bingo Soft: 139 TL