Van'da deprem mi oldu? Van'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da deprem olduğunu açıkladı. Saat 07.59'da meydana gelen sarsıntı hakkında detaylar belli olurken, depremin çevre illerden de hissedildiği belirtildi. Peki, Van'da deprem mi oldu? Van'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? İşte detaylar...

VAN'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, saat 07.59'da Van'da 3,0 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Bahçesaray olarak açıklanan sarsıntı 7,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Van Bahçesaray'da saat 07.59'da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 5 kilometre derinlikte hissedildiği belirtildi.