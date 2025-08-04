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Haberler Haberler Van'da deprem mi oldu? Van'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler

Van'da deprem mi oldu? Van'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı hakkında veriler paylaşılırken, vatandaşlar, "Van'da deprem mi oldu? Van'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 08:43
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Van'da deprem mi oldu? Van'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? AFAD, Kandilli son depremler

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU? | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Van'da deprem olduğunu açıkladı. Saat 07.59'da meydana gelen sarsıntı hakkında detaylar belli olurken, depremin çevre illerden de hissedildiği belirtildi. Peki, Van'da deprem mi oldu? Van'da kaç şiddetinde deprem oldu? Merkez üssü neresi? İşte detaylar...

VAN'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, saat 07.59'da Van'da 3,0 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Bahçesaray olarak açıklanan sarsıntı 7,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, Van Bahçesaray'da saat 07.59'da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 5 kilometre derinlikte hissedildiği belirtildi.

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