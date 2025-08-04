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Haberler Haberler Temmuz ayı enflasyon oranı belli oldu! TEFE-TÜFE rakamları kaç oldu? | 2025 Temmuz ayı enflasyon verileri...

Temmuz ayı enflasyon oranı belli oldu! TEFE-TÜFE rakamları kaç oldu? | 2025 Temmuz ayı enflasyon verileri...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Ağustos Pazartesi günü temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Ağustos ayı kira artış oranından, memur ve emekli maaşlarını belirleyecek 2026 Ocak zammına kadar birçok noktayı etkileyen karar hem vatandaşlar hem de ekonomistler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? TEFE-TÜFE rakamları kaç oldu? İşte, 2025 Temmuz ayı enflasyon verileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 10:01 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 10:20
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Temmuz ayı enflasyon oranı belli oldu! TEFE-TÜFE rakamları kaç oldu? | 2025 Temmuz ayı enflasyon verileri...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Ağustos Pazartesi saat 10.00'da Temmuz ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan bu veriler, sadece geride kalan ayın ekonomik tablosunu özetlemekle kalmadı; aynı zamanda 2025 Ağustos kira artış oranını, memur ve emekli maaşlarına 2026 Ocak ayında yansıtılacak zammı ve piyasalara dair beklentileri şekillendirecek temel göstergelerden biri olarak öne çıktı. Peki, Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? İşte, temmuz ayı enflasyon verileri...

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, 2025 Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 2,06 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 33,52 şeklinde hesaplandı.

TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ 2025

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %41,13 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,95 artış, ulaştırmada %26,57 artış ve konutta %62,01 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,94, ulaştırmada %4,35 ve konutta %9,03 oldu.

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,07 artış, ulaştırmada %2,89 artış ve konutta %5,78 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,02, ulaştırmada %0,45 ve konutta %0,95 oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,40 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,77 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %40,51 artış olarak gerçekleşti.

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