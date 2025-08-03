LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2025 LGS yerleştirme sonuçları

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2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sürecini tamamlayan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş başladı. Hayal ettikleri liseye yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek isteyen adaylar, şimdi dikkatlerini tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirmiş durumda. Milyonlarca öğrenci ve veli, "2025 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken, LGS yerleştirme sonuçları hakkında merak edilenler araştırılmaya devam ediliyor. Detaylar haberimizde...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

2025 LGS tercih sonuçları 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklanacak LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, meb.gov.tr adresinden öğrenilecek.

LGS NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN?

LGS yerleştirmeye dayalı 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.