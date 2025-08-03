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Haberler Haberler LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2025 LGS yerleştirme sonuçları

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2025 LGS yerleştirme sonuçları

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan tercih süreci, 14 Temmuz’da başlayıp 24 Temmuz’da sona erdi. Bu tarihler arasında tercihlerini tamamlayan binlerce öğrenci ve veli, şimdi büyük bir merakla tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi üzerinden yayımlanacak olan sonuçlar, büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 LGS yerleştirme sonuçları hakkında merak edilen detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 12:21
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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2025 LGS yerleştirme sonuçları

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sürecini tamamlayan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş başladı. Hayal ettikleri liseye yerleşip yerleşemediklerini öğrenmek isteyen adaylar, şimdi dikkatlerini tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirmiş durumda. Milyonlarca öğrenci ve veli, "2025 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt ararken, LGS yerleştirme sonuçları hakkında merak edilenler araştırılmaya devam ediliyor. Detaylar haberimizde...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

2025 LGS tercih sonuçları 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak.

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklanacak LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, meb.gov.tr adresinden öğrenilecek.

LGS NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN?

LGS yerleştirmeye dayalı 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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