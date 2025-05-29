AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? | AÖF final sınav sonuçları (Anadolu Üniversitesi takvim)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024-2025 Bahar Dönemi final sınavları sona erdi. 24-25 Mayıs'ta yapılan sınavların ardından öğrenciler, sınav sonuçları için araştırmalarına başladı. Not ortalaması üzerinde %70 etkisi olan final sınavlarının sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve detayları sizler için derledik.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), her yıl binlerce öğrencinin eğitim hayatını sürdürdüğü açık öğretim sisteminde, 2024-2025 Bahar Dönemi final sınavları sona erdi. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Ancak geçen sınavlar referans alındığında sonuçların 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, YAZ OKULU SINAVI 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Dönem sonu sınavı değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden yapılırken 4 yanlış cevap, 1 doğru yanıtı puan hesaplamasında götürecek. Dönem sonu sınavları tamamlandıktan sonra başarısız olan öğrenciler için telafi veya bütünleme sınavı yapılmayacak.Öğrenciler yaz okulu sınavlarında, başarısız oldukları dersler için sınava katılacaklar.