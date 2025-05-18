CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı olarak yayınlayan TV 8,5, sporseverler tarafından sık sık takip ediliyor. TV8,5 canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarında, "TV 8,5 canlı izle, TV 8,5 maçı şifresiz izle, TV 8,5 Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle, TV 8,5 nasıl izlenir?" gibi ifadeler ile araştırma yapıyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 09:19
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV 8,5 canlı izle | 2025 canlı yayın TV 8,5 - Frekans bilgileri

tv8 5 CANLI İZLE! Son dönemde yayınlarıyla çıkış yakalayan TV 8,5 kanalının yayın akışı, frekans bilgileri gibi detaylar merak konusu oldu. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kura çekimini canlı yayınlayan TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

TV 8,5 canlı izlemek için tıklayın

TV8,5 FREKANS BİLGİLERİ 📡

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 9600 Ksym/s

Fec: 3/4

TV 8,5 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8,5 SPOR PROGRAMLARI 👈🏼

  • SON KARAR

  • %100 FUTBOL

  • PENALTI NOKTASI

  • NOT DEFTERİ

  • MAÇ RAPORU

  • VE GOOL

TV8,5 youtube canlı yayını için tıklayın

F.Bahçe'den Fati bombası!
F.Bahçeli yıldız G.Saray'a gidiyor! Transferde işler karıştı
DİĞER
PSG-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayında? UEFA Şampiyonlar Ligi
Vurgunun adı: Dijital Deneyim Müzesi | İmamoğlu'nun kasası Ertan Yıldız'dan 'pasta kavgası' itirafı: Murat Ongun ve Fatih Keleş kapıştı
Tek hedef şampiyonluk! İşte Buruk'un muhtemel 11'i
G.Saraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Osimhen…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Köhn pazarlığı! G.Saray'dan Köhn pazarlığı! 09:50
F.Bahçe-Eyüpspor maçı bilgileri! F.Bahçe-Eyüpspor maçı bilgileri! 09:08
F.Bahçeli yıldız G.Saray'a gidiyor! Transferde işler karıştı F.Bahçeli yıldız G.Saray'a gidiyor! Transferde işler karıştı 09:07
G.Saray-Kayserispor maçı detayları! G.Saray-Kayserispor maçı detayları! 07:58
Bugünkü maçlar 18 Mayıs Pazar Bugünkü maçlar 18 Mayıs Pazar 07:17
Şampiyon PSG galibiyetle tamamladı! Şampiyon PSG galibiyetle tamamladı! 23:58
Daha Eski
Şampiyon PSG galibiyetle tamamladı! Şampiyon PSG galibiyetle tamamladı! 23:57
Beşiktaş'ta Simon Banza iddiası! Beşiktaş'ta Simon Banza iddiası! 23:30
Beşiktaş'ta Simon Banza iddiası! Beşiktaş'ta Simon Banza iddiası! 23:28
G.Saraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Osimhen… G.Saraylıları sevinçten çıldırtacak haber! Osimhen… 23:11
G.Saray için flaş 5. yıldız iddiası G.Saray için flaş 5. yıldız iddiası 23:11
F.Bahçe'den 45 milyon Euro'luk plan! F.Bahçe'den 45 milyon Euro'luk plan! 23:10