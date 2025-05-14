Vücut kitle indeksi (VKİ) nedir | Nasıl hesaplanır? Boya, kiloya göre vücut kitle indeksi hesapla

Sağlık Bakanlığı'nın yeni uygulaması ile, obezite riski yüksek kişiler tespit edilecek. Meydanlara kurulan uygulama merkezlerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda fazla kilolu bireyler, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Böylece, kişilere diyetisyenler eşliğinde beslenme danışmanlığı sunulacak ve düzenli olarak takibi sağlanacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu uygulamanın vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bunun üzerine vatandaşlar, vücut kitle indeksi ölçümü için araştırmalarını hızlandırdı. Peki Vücut kitle indeksi (VKİ) nedir? Nasıl hesaplanır? Boya, kiloya göre vücut kitle indeksi hesaplama...

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ (VKİ) NEDİR ?

Vücut kitle indeksi bir bireyin kilosunun boyuna oranla sağlıklı bir aralıkta olup olmadığını gösteren basit ama etkili bir ölçüm yöntemidir. Dünya Sağlık Örgütü ve birçok sağlık otoritesi tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ (VKİ) NASIL HESAPLANIR ?

Vücut kitle indeksi (VKİ), bir kişinin boyuna göre normal bir vücut ağırlığına sahip olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir ölçüttür. VKİ hesaplamak oldukça basittir ve birkaç temel ölçümle yapılabilir. İşte adım adım hesaplama yöntemi:

1. Kilonuzu kilogram (kg) cinsinden ölçün.

2. Boyunuzu metre (m) cinsinden ölçün.

3. Boyunuzun karesini alın.



(Örneğin, boyunuz 1.75 m ise: 1.75 × 1.75 = 3.06)

4. Kilonuzu, boyunuzun karesine bölün.



(Örneğin, 70 kg / 3.06 = 22.88 VKİ)

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ (VKİ) HESAPLAMA FORMÜLÜ

VKİ = Kilo (kg) / Boy (m) x Boy (m)

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ (VKİ) DEĞER ARALIKLARI VE ANLAMLARI

✴18.5 ve altı: Zayıf

✴18.5 - 24.9: Normal

✴25 - 29.9: Fazla kilolu

✴30 - 34.9: 1. derece obezite

✴35 - 39.9: 2. derece obezite

✴40 ve üstü: Morbid (aşırı) obez

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ NEDEN ÖNEMLİ?

Vücut kitle indeksi değeri, kalp hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon gibi birçok kronik rahatsızlığın ön habercisi olabilir. Erken tespit ve yönlendirme ile yaşam kalitesi artırılabilir.

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ NEREDE ÖLÇÜLÜR ?

Vücut kitle endeksini ölçmek için özel bir alete ihtiyaç yoktur. Kilonuz ve boyunuz bilindiği takdirde, bu değerleri kullanarak VKİ hesaplaması yapılabilir. Bu hesaplamayı kendiniz yapabileceğiniz gibi, doktorunuz, diyetisyeniniz veya bir sağlık merkezinde de yaptırabilirsiniz.

BOYA GÖRE İDEAL KİLO NASIL OLMALIDIR ?

Boya göre ideal kilo, kişiden kişiye değişebilir. Çünkü sadece boy değil, yaş, cinsiyet, kas kütlesi, kemik yapısı gibi birçok faktör de vücut ağırlığını etkiler. VKİ bu faktörlerin bir kısmını hesaba katarak, genel bir değerlendirme yapar. Ancak, tam bir değerlendirme için mutlaka bir uzmana danışmanız önerilir.

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ CİNSİYETE GÖRE DEĞİŞİR Mİ ?

Evet, vücut kitle endeksi cinsiyete göre değişir. Genel olarak, erkeklerde kas kütlesi oranı daha yüksek olduğu için, kadınlara göre biraz daha yüksek VKİ değerleri normal kabul edilebilir. Ancak, bu durum her birey için aynı olmayabilir.

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN DÜŞÜK OLMASI ZARARLI MI ?

Evet, vücut kitle endeksinin çok düşük olması da sağlık sorunlarına yol açabilir. Zayıflık, bağışıklık sistemini zayıflatabilir, kemik erimesine neden olabilir ve bazı vitamin eksikliklerine yol açabilir.