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Haberler Haberler DGS başvuruları ne zaman 2025? | ÖSYM DGS başvuru, geç başvuru tarihi

DGS başvuruları ne zaman 2025? | ÖSYM DGS başvuru, geç başvuru tarihi

Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından, Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları için düzenlenen sınava katılacak adaylar, başvuru tarihlerini araştırıyor. İşte 2025 DGS sınav tarihi, başvuru tarihi ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 09:54
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DGS başvuruları ne zaman 2025? | ÖSYM DGS başvuru, geç başvuru tarihi

Ön lisans ve Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencileri ile mezunlarının, eğitimini lisansa tamamlamak için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı için başvuru tarihleri araştırması hız kazandı. ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre bu yıl 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek sınava katılmak isteyen adaylar için başvuru tarihleri ve detayları derledik.

2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgiye göre, 2025 DGS başvuruları 21 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

2025 DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı geç başvuru tarihi 13 Haziran 2025 günü başlayacak. Aynı gün 23.59'a kadar devam edecek.

2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre bu yıl DGS, 20 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.

2025 DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 DGS sınav sonuçları 11 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.

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