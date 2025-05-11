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Haberler Haberler O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU? O Ses Türkiye kim kazandı? 2025 O Ses Türkiye finalistleri kimler?

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU? O Ses Türkiye kim kazandı? 2025 O Ses Türkiye finalistleri kimler?

O Ses Türkiye 2025 şampiyonu belli oluyor. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in yer aldığı O Ses Türkiye, 11 Mayıs Pazar akşamı şampiyonu belirleyerek final yapacak. Peki, O Ses Türkiye finalistleri kimler? O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu mu? O Ses Türkiye birincisi ne kadar kazanacak? İşte, 2025 O Ses Türkiye şampiyonu ve final bölümü ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 23:38 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 00:10
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O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU? O Ses Türkiye kim kazandı? 2025 O Ses Türkiye finalistleri kimler?

Tv8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor.

Haftalardır devam eden rekabetin ardından, O Ses Türkiye'de finale kalan isimler, son kez şarkılarını seslendirecek.

Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in oturduğu O Ses Türkiye'de nefes kesen yarı final düelloları tamamlandı.

Yarışmada yarı final ardından her takımdan finalistler seçildi.

Gecenin sonunda seyircilerden en fazla oyu alan yarışmacı, O Ses Türkiye 2025'in birincisi olacak. Gözler şimdi O Ses Türkiye şampiyonunda. Peki, O Ses Türkiye birincisi kim oldu, şampiyon belli oldu mu? İşte detaylar...

HADİSE'NİN TAKIMI

Sakine Akın

Gözde Buldaş

Jean Sarkissyan

Oğuz Kazancık

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN TAKIMI

Doğa Kılıç

Eren Can Çadırcı

Nehir Gür

Elçin Aytuna Durucan

Funda Kayacık

GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN TAKIMI

Eray, Alp Gürsu

Fırat Tandoğan

Mert Özer

Ertuğrul Hayrullah

MELİKE ŞAHİN'İN TAKIMI

Gamze Şeker

Polen Sena Yıldızoğlu

Seyit Ali Özen

SON 2'YE KALANLAR BELLİ OLDU

O Ses Türkiye'nin büyük final yarışında son ikiye kalan isimler Funda ve Mert oldu!

SON 4'E KALAN İSİMLER BELLİ OLDU

O Ses Türkiye'de son dörde kalan isimler Funda, Ertuğrul, Mert ve Polen oldu.

O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU NE KADAR KAZANACAK?

Geçtiğimiz sezonlarda, O Ses Türkiye şampiyonlarına son model araba ödülü verilmişti.

Bu sezonun şampiyonunun kazanacağı ödül belli olmadı.

Final bölümünün sonunda ödülün açıklanması bekleniyor.

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