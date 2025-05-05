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Haberler Haberler Memur ve emekli maaşı zam oranı belli oldu! 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu 2025?

Memur ve emekli maaşı zam oranı belli oldu! 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu 2025?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Aylık bazda enflasyon yüzde 3 oranında yükselirken vatandaşlar, "4 aylık enflasyon farkı kaç oldu?" sorusunu araştırmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 11:24
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Memur ve emekli maaşı zam oranı belli oldu! 4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu 2025?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı enflasyon rakamı açıklandı. Paylaşılan verilere göre 4 aylık enflasyon farkı belli olurken, emekli ve memur maaşlarına yapılacak enflasyon farkı zammı oranı netleşmeye başladı. Aylık bazda enflasyon oranı yüzde 3 oranında artarken vatandaşlar, "4 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu 2025?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

4 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU 2025?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, 4 aylık enflasyon farkı yüzde 13,36 oldu. Buna göre emekli maaşlarının hesaplanmasına ocak ayı verisi yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3 oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı netleşirken, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ve zam oranının netleşmesi bekleniyor.

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