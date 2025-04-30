Askerlik yerleri sorgulama ekranı e-devlet | MSB 2025 Mayıs celbi - Askerlik yeri öğrenme

MSB Mayıs celbi ile askerlik yerleri sorgulama ekranı, e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 2025 Mayıs döneminde silahaltına alınacak yükümlüler için Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sorgulanabilecek. İşte Mayıs 2025 askerlik yerleri sorgulama ekranı...

2025 MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Mayıs, Haziran ve Temmuz dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Sonuçları e-Devlet kapısından, askerlik şubelerinden ve MSB Mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

e-DEVLET 2025 MAYIS CELBİ ASKERLİK YERİ SORGULA

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

MSB 2025 MAYIS CELBİ - ASKERLİK YERİ ÖĞRENME

Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

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2025 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) - 06 Şubat 2025

Er (2'nci Grup) - 06 Mart 2025

Er (3'üncü Grup) - 03 Nisan 2025