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Haberler Haberler Sevk bilgileriniz bulunmamaktadır ne demek? | MSB sevk belgesi nasıl bakılır ?

Sevk bilgileriniz bulunmamaktadır ne demek? | MSB sevk belgesi nasıl bakılır ?

Askerlik yerlerini öğrenmek isteyen binlerce aday sevk belgelerini görmek için e-Devlet'e giriş yapmaya devam ediyor. Ancak bedelli askerlikten yararlananlar ve er statüsünde askere gidecek olan adaylar, e-Devlet'te "Sevk bilgileriniz bulunmamaktadır. Bilgilerinizin hatalı olduğunu düşünüyorsanız en yakın askerlik şubesine müracaat ediniz" uyarısıyla karşılaşabiliyor. Peki, bu uyarı ne anlama geliyor? İşte, konuya ilişkin detaylar.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 11:18
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Sevk bilgileriniz bulunmamaktadır ne demek? | MSB sevk belgesi nasıl bakılır ?

SEVK BİLGİLERİNİZ BULUNMAMAKTADIR NE DEMEK? | Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan takvim doğrultusunda, askerlik sevk belgeleri e-Devlet üzerinden erişime açıldı. Bedelli askerlikten faydalanacak yükümlüler ile er statüsünde askere gidecek olan adaylar, sevk belgelerine ulaşmak için sisteme giriş yapıyor. Sevk belgesi olmadan askerlik görevine başlamak mümkün olmadığından asker adaylarının bu belgeyi en kısa sürede temin etmeleri gerekiyor. Ancak bazı adaylar, e-Devlet sistemine girdiklerinde "Sevk bilgileriniz bulunmamaktadır. Bilgilerinizin hatalı olduğunu düşünüyorsanız en yakın askerlik şubesine müracaat ediniz" uyarısıyla karşılaşıyor. Peki belgeye ulaşmak için ne yağmak gerekiyor?

SEVK BİLGİLERİNE ULAŞMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Askerlik sevk belgesine ulaşmak isteyen adaylar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından sınıflandırma sonuçlarının ilan edilmesinin ardından e-Devlet sistemine giriş yapıp bu adımları izleyerek bu belgeye ulaşabilir. İşte adım adım yapılması gerekenler:

👉e-Devlet'e Giriş Yapın:

www.turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

👉"Askerlik Durum Belgesi" veya "Yedek Subay/Ast.Öğr./Er Sınıflandırma Sonucu" Aratın:

-Ana sayfadaki arama çubuğuna bu hizmetlerden birini yazarak ilgili ekrana ulaşabilirsiniz.

👉"Askerlik Sevk Belgesi"ne Tıklayın:

-Sınıflandırma sonucu açıklandıysa, sevk bilginiz bu alanda yer alır. Belgeyi PDF olarak indirip yazdırabilirsiniz.

👉Bilgiler Görünmüyorsa Panik Yapmayın:

-Eğer "Sevk bilgileriniz bulunmamaktadır" uyarısı ile karşılaşıyorsanız, sınıflandırma sonuçlarının henüz açıklanmamış olma ihtimali yüksek. Belirtilen tarihlerde tekrar sorgulama yapın.

👉Sorun Devam Ediyorsa Askerlik Şubesine Başvurun:

-Tüm işlemleri doğru yapmanıza rağmen hala belgeye ulaşamıyorsanız, en yakın askerlik şubesine giderek detaylı bilgi alabilirsiniz.

SEVK BELGESİ NEDİR?

Sevk belgesi, askerlik görevine başlayacak olan kişilerin belirlenen askeri birliğe teslim olmalarını sağlayan resmi bir evraktır. Askerlik şubeleri tarafından düzenlenen bu belge, yükümlülerin askerlik hizmetine başlamak için gerekli olan en önemli evraktır. Sevk belgesinde, askere gidecek kişinin teslim olacağı tarih, birlik bilgileri ve sevk yeri gibi detaylar yer alır.

Askerlik yerleri ve sevk tarihleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre e-Devlet üzerinden açıklanır. Ancak, sevk belgesinin alınabilmesi için önce sınıflandırma sonuçlarının açıklanması gerekmektedir. Sevk belgesini e-Devlet üzerinden indirip yazdırarak, belirtilen tarihlerde ve yerlerde birliğe teslim olmak mümkün olur.

Sevk belgesinin en önemli özelliği, yükümlülerin askerlik hizmetine resmen başlamadan önce teslim olmalarını sağlayan bir belge olmasıdır. Belgeyi almadığı takdirde, kişi askerliğe başlamaz ve askerlik görevini yerine getiremez.

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