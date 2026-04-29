Survivor Türk-Yunan oyunu 29 Nisan | Hangi takım kazandı?

Survivor 2026'nın en çok beklenen organizasyonlarından biri olan Türk-Yunan mücadelesi, Dominik'te dev bir görsel şölen ve kıyasıya rekabetle başlıyor. Bu sezonun ilk uluslararası karşılaşmasında, Türk ve Yunan yarışmacılar sadece kendi takımları için değil, aynı zamanda ülkelerinin prestiji için de parkura çıkacak. Acun Ilıcalı'nın "Hız, sürat ve konsantrasyon oyunu" olarak tanımladığı bu özel gecede, her iki takımın yıldız isimleri kozlarını paylaşırken, parkurda yaşanan beklenmedik sakatlıklar ve tansiyonu yükselten tartışmalar da görülüyor. Özellikle Nefise'nin yaşadığı sert düşüş ve sonrasında takım arkadaşlarıyla girdiği polemik, "Survivor Türk-Yunan oyununu kim kazandı?" sorusunun yanına "Adada ipler tamamen mi koptu?" sorusunu da ekledi. Hem dostluk mesajlarının verildiği hem de rekabetin en üst seviyeye ulaştığı bu unutulmaz gece, birleşme partisi öncesi Survivor tarihine geçecek anlara sahne oluyor. İşte Survivor 29 Nisan sonuçları!

SURVIVOR TÜRK-YUNAN OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mücadele büyük bir hızla başlarken, fragmanda görüldüğü kadarıyla, Türk takımında Nefise parkurda görünmez bir kaza geçirerek çok sert bir şekilde düştü. Sakatlığın ardından yaşanan gerginlik ise adeta tavan yaptı; Nefise'nin "Çıkmıyorum arkadaşım, çıkmıyorum!" feryatları ve Deniz ile girdiği sert "tepki" polemiği parkurdaki tüm enerjiyi değiştirdi. Oyunun kazananı ve ödülün detayları bölüm sonunda netleşecektir. Kazanan ülke ve takım açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ADADA SAKATLIK VE TARTIŞMA ŞOKU!

Sadece oyunun sonucu değil, Nefise'nin yaşadığı sakatlık sonrası sergilediği tutum da gecenin en çok konuşulacak olayları arasında. Arkadaşlarının desteğine rağmen parkura dönmeyi reddeden Nefise'ye, Deniz'den "Çok saçma tepki veriyorsun, kendin çık oyna" şeklinde sert bir eleştiri geldi. Öte yandan, yarışmacıların "Yunanlılara rezil olmamak için dua ettim" itirafları, baskının ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı.