TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kurasında adı çıkanların beklediği haber geldi. A Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konut sektöründe devrim niteliğindeki "100 Yılın Konut Projesi"nde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. 29 Aralık'ta başlayan ve 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan kura süreçleriyle 81 ilde 500 bin hak sahibinin şeffaf bir şekilde belirlendiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, şimdi hedefin bu evleri hızla inşa edip vatandaşlara teslim etmek olduğunu vurguladı. Ankara'dan İzmir'e, Hatay'dan Trabzon'a kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelerde hareketliliğin başlayacağını ifade eden Başkan Erdoğan, sadece mülkiyet odaklı değil, İstanbul'a özel "kiralık konut" projesiyle de barınma sorununa kökten çözüm üreteceklerini belirtti. İşte TOKİ anahtar teslim tarihi ve detaylar!

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan takvime göre, 500 bin sosyal konut projesinde inşa süreci büyük bir hızla sahaya taşınacak ve 2027 yılının Mart ayından itibaren anahtar teslimleri peyderpey gerçekleştirilecek. Bu projenin en dikkat çekici yanlarından biri olan İstanbul'daki kiralık konut uygulaması ise çok daha yakın bir tarihte hayata geçiyor.

İstanbul'da inşa edilen 15 bin kiralık konutun anahtarları bu yaz itibarıyla teslim edilmeye başlanacak. Proje kapsamında vatandaşlar, konutlarına kavuştuktan sonra aylık 7 bin 300 lira ile 11 bin lira arasında değişen taksitlerle yuva sahibi olmanın imkanına kavuşacak. Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 760 bin konut ürettiklerini hatırlatan Başkan Erdoğan, kura sonucunda ismi çıkmayan vatandaşların da üzülmemesi gerektiğini, eser üretmeye ve yeni projeler eklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Projeden ev sahibi olacak vatandaşların ödeyeceği aylık taksit miktarları da Başkan Erdoğan tarafından şu şekilde açıklandı:

Aylık Taksitler: Vatandaşlar, konutlarına kavuştuktan sonra aylık 7 bin 300 TL ile 11 bin TL arasında değişen taksitlerle yuva sahibi olabilecekler.

Kiralık Konut Uygulaması: Özellikle İstanbul'da yaşayan dar gelirli vatandaşlar için ilk kez uygulanacak olan sistemle, çok uygun koşullarda TOKİ'den ev kiralama imkanı sunulacak.

Özellikle İstanbul'da yaşayan dar gelirli vatandaşlar için ilk kez uygulanacak olan sistemle, çok uygun koşullarda TOKİ'den ev kiralama imkanı sunulacak. Genişleyen Hedefler: Başkan Erdoğan, bugüne kadar 1 milyon 760 bin konut ürettiklerini hatırlatarak, 500 bin konutun ardından yeni eserlerin gelmeye devam edeceğini belirtti.