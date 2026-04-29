Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

TOKİ evleri ne zaman teslim edilecek? Başkan Erdoğan müjdeyi verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde yürütülen dev sosyal konut projesinde inşaat sürecinin başladığını ve anahtarların ne zaman teslim edileceğini açıkladı. Yaklaşık 8 milyon vatandaşın başvurduğu 500 bin konutluk projede hak sahiplerinin belirlenmesinin ardından konuşan Erdoğan, ilk teslimatların 2027 Mart ayında başlayacağını müjdeledi. İstanbul için ilk kez kiralık konut modelinin de hayata geçirileceğini belirten Başkan Erdoğan, dar gelirli vatandaşları uygun taksitlerle yuva sahibi yapma sözünü yineledi. Peki, TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar!

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kurasında adı çıkanların beklediği haber geldi. A Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konut sektöründe devrim niteliğindeki "100 Yılın Konut Projesi"nde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. 29 Aralık'ta başlayan ve 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan kura süreçleriyle 81 ilde 500 bin hak sahibinin şeffaf bir şekilde belirlendiğini hatırlatan Başkan Erdoğan, şimdi hedefin bu evleri hızla inşa edip vatandaşlara teslim etmek olduğunu vurguladı. Ankara'dan İzmir'e, Hatay'dan Trabzon'a kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelerde hareketliliğin başlayacağını ifade eden Başkan Erdoğan, sadece mülkiyet odaklı değil, İstanbul'a özel "kiralık konut" projesiyle de barınma sorununa kökten çözüm üreteceklerini belirtti. İşte TOKİ anahtar teslim tarihi ve detaylar!

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan takvime göre, 500 bin sosyal konut projesinde inşa süreci büyük bir hızla sahaya taşınacak ve 2027 yılının Mart ayından itibaren anahtar teslimleri peyderpey gerçekleştirilecek. Bu projenin en dikkat çekici yanlarından biri olan İstanbul'daki kiralık konut uygulaması ise çok daha yakın bir tarihte hayata geçiyor.

İstanbul'da inşa edilen 15 bin kiralık konutun anahtarları bu yaz itibarıyla teslim edilmeye başlanacak. Proje kapsamında vatandaşlar, konutlarına kavuştuktan sonra aylık 7 bin 300 lira ile 11 bin lira arasında değişen taksitlerle yuva sahibi olmanın imkanına kavuşacak. Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 760 bin konut ürettiklerini hatırlatan Başkan Erdoğan, kura sonucunda ismi çıkmayan vatandaşların da üzülmemesi gerektiğini, eser üretmeye ve yeni projeler eklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Projeden ev sahibi olacak vatandaşların ödeyeceği aylık taksit miktarları da Başkan Erdoğan tarafından şu şekilde açıklandı:

  • Aylık Taksitler: Vatandaşlar, konutlarına kavuştuktan sonra aylık 7 bin 300 TL ile 11 bin TL arasında değişen taksitlerle yuva sahibi olabilecekler.
  • Kiralık Konut Uygulaması: Özellikle İstanbul'da yaşayan dar gelirli vatandaşlar için ilk kez uygulanacak olan sistemle, çok uygun koşullarda TOKİ'den ev kiralama imkanı sunulacak.
  • Genişleyen Hedefler: Başkan Erdoğan, bugüne kadar 1 milyon 760 bin konut ürettiklerini hatırlatarak, 500 bin konutun ardından yeni eserlerin gelmeye devam edeceğini belirtti.

F.Bahçe, Barça ve Juve, Lewa'nın kararını bekliyor!
Tedesco veda için Samandıra'da!
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'e basın özgürlüğü tepkisi: "Eski Türkiye artık yok"
F.Bahçe'de İsmail Kartal gerçeği!
Beşiktaş-Trabzonspor maçı o tarihte!
Trabzonspor'un golcüsü Felipe Augusto! Trabzonspor'un golcüsü Felipe Augusto! 13:38
F.Bahçe'de İsmail Kartal gerçeği! F.Bahçe'de İsmail Kartal gerçeği! 12:09
Oulai'dan transfer itirafı! Oulai'dan transfer itirafı! 11:50
Fenerbahçe'den 18 yaş altına ücretsiz bilet! Fenerbahçe'den 18 yaş altına ücretsiz bilet! 11:49
Galatasaray'da yerli oyuncuların başarısı! Galatasaray'da yerli oyuncuların başarısı! 11:42
Tedesco veda için Samandıra'da! Tedesco veda için Samandıra'da! 11:39
Beşiktaş-Trabzonspor maçı o tarihte! Beşiktaş-Trabzonspor maçı o tarihte! 10:35
Talen Horton-Tucker'dan play-off açıklaması! Talen Horton-Tucker'dan play-off açıklaması! 10:29
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final! UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final! 10:19
San Antonio Spurs yarı finalde! San Antonio Spurs yarı finalde! 10:11
Kayserispor 17. sırada kaldı! Kayserispor 17. sırada kaldı! 10:00
G.Saray'da Okan Buruk etkisi! G.Saray'da Okan Buruk etkisi! 09:58