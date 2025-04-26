CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 26 Nisan

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 26 Nisan

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 80'in üzerine yükseldi. İstanbul'da Nisan yağmurlarının devamıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 81,7 olarak ölçüldü. İşte 26 Nisan Cumartesi 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 10:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 26 Nisan

BARAJ DOLULUK ORANLARI 26 NİSAN | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. İlkbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde %58,36 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 96,27 ile Pabuçdere Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise İşte 26 Nisan Cumartesi günü yüzde 81,7 olarak ölçüldü.

💦26 NİSAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

İşte 26 Nisan Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 81,7 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 26 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %94

🚿 Darlık Barajı: %82,05

🚿 Elmalı Barajı: %94,9

🚿 Terkos Barajı: %81,37

🚿 Alibey Barajı: %63,4

🚿 Büyükçekmece Barajı: %72,61

🚿 Sazlıdere Barajı: %58,36

🚿 Istrancalar Barajı: %78,89

🚿 Kazandere Barajı: %96,27

🚿 Pabuçdere Barajı: %95,4

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

F.Bahçe'de derbi öncesi büyük endişe!
G.Saray Xhaka ile anlaşma sağladı!
DİĞER
Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Copa del Rey finalinde El Clasico heyecanı!
İBB’ye ikinci dalga yolsuzluk operasyonu! Çok sayıda isim gözaltına alındı!
"Lig bittikten sonra umut vermeye başladı"
Transferde dev kapışma! Ezeli rakipler karşı karşıya
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Timberwolves Lakers'ı yendi seride öne geçti! Timberwolves Lakers'ı yendi seride öne geçti! 09:39
G.Saray Xhaka ile anlaşma sağladı! G.Saray Xhaka ile anlaşma sağladı! 09:32
G.Saray'ın rakibi İkas Eyüpspor G.Saray'ın rakibi İkas Eyüpspor 09:30
Transferde dev kapışma! Ezeli rakipler karşı karşıya Transferde dev kapışma! Ezeli rakipler karşı karşıya 09:15
"Lig bittikten sonra umut vermeye başladı" "Lig bittikten sonra umut vermeye başladı" 08:52
Bugünkü maçlar 26 Nisan Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 26 Nisan Cumartesi 2025 08:33
Daha Eski
Solskjaer: F.Bahçe maçı ile... Solskjaer: F.Bahçe maçı ile... 01:10
Dolmabahçe'de Immobile şov! Dolmabahçe'de Immobile şov! 01:10
Finalde rakip Barça! Finalde rakip Barça! 01:10
Beşiktaş penaltı kazandı Beşiktaş penaltı kazandı 01:10
Atakaş Hatayspor küme düştü! Atakaş Hatayspor küme düştü! 01:10
G.Saray'dan scout transferi! G.Saray'dan scout transferi! 01:10