İstanbul'da son durum! Uzmanlar uyardı: Artçı sarsıntılar günlerce sürebilir

İstanbul'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından çok sayıda vatandaş geceyi dışarıda geçirdi. Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 şiddetindeki depremin ardından açıklama yapan AFAD, Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7'dir." açıklamasında bulundu. Öte yandan vatandaşlar, riskli binaları girilmemesi gerektiği konusunda uyarıldı.

SAAT 07.19'DA 4.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre Marmara Denizi'nde saat 07.19'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Büyükçekmece ilçesine 24.56 kilometre uzaklıkta olurken derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

SAAT 06.16'DA 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıkları olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 6,82 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

VATANDAŞLAR PARK VE CAMİLERE SIĞINDI

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından geceyi evlerinde geçirmek istemeyen bazı vatandaşlar sokaklarda ve camilerde uyumayı tercih etti. Çoğu vatandaş battaniyeleri ile camilere sığındı ve parklara çadır kurarak geceyi atlatmaya çalıştı.

Fatih'teki çeşitli parklarda bazı vatandaşlar kurdukları çadırlarda kalırken bazıları ise yere serdikleri yataklarında uyumayı tercih etti. Vatandaşların bazıları ise arabalarının içinde uyurken görüntülendi.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması sonrası gece boyunca vatandaşların kullanımına açık olan camiiler de vatandaşların uyumak için tercih ettiği mekanlardan oldu. Fatih'te bulunan Şehzade Camii içerisinde vatandaşların uyuduğu anlar görüntülendi. Vatandaşlar camii içerisinde hem soğuktan hem de deprem tehlikesinden korunarak geceyi atlatmaya çalıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN KRİZ MERKEZİNDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından akşam saatlerinde İstanbul'a geldi ve AFAD'daki kriz merkezinde depreme ilişkin bilgi aldı. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde bulunan kriz merkezini ziyaret eden Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve yetkililer tarafından detaylı bilgi verildi. Başkan Erdoğan, yaklaşık 1 saatlik toplantının ardından buradan ayrıldı.

AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğü ziyareti ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Marmara Denizi'nde meydana gelen ve İstanbul ile birlikte çevre illerimizde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremden hemen sonra başlayan mesaimiz kapsamında biraz evvel AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, İstanbul Valimiz Davut Gül ve ilgili bürokratlarımız hazır bulundular. Koordinasyon toplantısında en güncel bilgileri aldık, depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik. Önümüzdeki süreç için gerekli talimatları verdik. Öğle saatlerinden bu yana yaptığımız arama tarama faaliyetlerimiz neticesinde depremin hissedildiği şehirlerimizde elhamdülillah sıkıntılı bir durum gözükmemektedir. Deprem sebebiyle çok şükür herhangi bir can kaybımız da yoktur. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar tüm kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten, kazadan, beladan muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

BAKAN MEMİŞOĞLU: 236 VATANDAŞIMIZ YARALANDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düşme, atlama veya panik nedeniyle ikincil yaralanmalar meydana gelmiştir. 236 vatandaşımız yaralanmıştır. Şu ana kadar 221 yaralımız tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Durumları iyi olan 15 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle birincil yaralanma olmamıştır. Düşme, atlama veya panik nedeniyle ikincil yaralanmalar meydana gelmiştir. Yaptığımız ilk değerlendirmelere göre, ikincil hadiseler sonucu; İstanbul'da 173, Tekirdağ'da 24, Sakarya'da 24, Bursa'da 13, Yalova'da 2 olmak üzere 236 vatandaşımız yaralanmıştır. Şu ana kadar 221 yaralımız tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Durumları iyi olan 15 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Olayın ilk anından itibaren gerek sahada gerek sağlık tesislerimizde görev yapan tüm personelimize teşekkür ediyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

SAAT 00.00'DA 3,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Silivri olan 3,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

VALİ GÜL'DEN 'İTİBAR ETMEYİN' UYARISI

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Büyük deprem bekleniyor" şeklinde manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu. Vali Gül, "Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sosyal medya mecralarında 'Büyük deprem bekleniyor' şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiç bir amaç taşımamaktadır. Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı, yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz. Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.