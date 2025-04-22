KURBAN KESİM BEDELİ 2025 DİYANET | Vekaletle kurban kesim ücreti ne kadar? (Yurt içi, yurt dışı)

KURBAN KESİM BEDELİ 2025 DİYANET | Her yıl eda edilen 2 dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı, bu sene 6 - 9 Haziran 2025 tarihlerinde idrak edilecek. Kazancı belli bir miktarın üzerinde olan Müslümanlara farz kılınan kurban kesme ibadeti, vekalet verilerek de yapılabiliyor. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan kurban kesim bedeli bu sene de belli oldu. İşte detaylar...

VEKALETLE KURBAN KESİM ÜCRETİ NE KADAR 2025?

Vekâletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda alınan karara göre, vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında ise 5 bin 450 lira olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuya ilişkin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılı Vekaletle Kurban Programımız kapsamında 81 il ve 922 ilçemiz başta olmak üzere yaklaşık 80 ülkenin 365 bölgesinde kesim yapılmasını, ayrıca Filistin kurbanlarının da başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere Filistin'e ulaştırılmasını hedefliyoruz. 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir."

YURT İÇİ KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Bu yıl yurt içinde kurban kesim bedeli 13 bin 500 TL olarak belirlendi.

YURT DIŞI KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Bu yıl yurt dışında kurban kesim bedeli 5 bin 450 TL olarak belirlendi.