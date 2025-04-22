CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler KURBAN KESİM BEDELİ 2025 DİYANET | Vekaletle kurban kesim ücreti ne kadar? (Yurt içi, yurt dışı)

KURBAN KESİM BEDELİ 2025 DİYANET | Vekaletle kurban kesim ücreti ne kadar? (Yurt içi, yurt dışı)

Diyanet İşleri Başkanlığı, vekaletle kurban kesim ücretini açıkladı. Bu yıl 6 - 9 Haziran tarihleri arasında eda edilecek olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, 2025 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu. Geliri belli bir tutarın üzerinde olan kişiler için farz olan kurban kesme ibadeti için Diyanet tarafından yapılan açıklama haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 11:35 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 11:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KURBAN KESİM BEDELİ 2025 DİYANET | Vekaletle kurban kesim ücreti ne kadar? (Yurt içi, yurt dışı)

KURBAN KESİM BEDELİ 2025 DİYANET | Her yıl eda edilen 2 dini bayramdan biri olan Kurban Bayramı, bu sene 6 - 9 Haziran 2025 tarihlerinde idrak edilecek. Kazancı belli bir miktarın üzerinde olan Müslümanlara farz kılınan kurban kesme ibadeti, vekalet verilerek de yapılabiliyor. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan kurban kesim bedeli bu sene de belli oldu. İşte detaylar...

VEKALETLE KURBAN KESİM ÜCRETİ NE KADAR 2025?

Vekâletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda alınan karara göre, vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında ise 5 bin 450 lira olarak belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuya ilişkin konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılı Vekaletle Kurban Programımız kapsamında 81 il ve 922 ilçemiz başta olmak üzere yaklaşık 80 ülkenin 365 bölgesinde kesim yapılmasını, ayrıca Filistin kurbanlarının da başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere Filistin'e ulaştırılmasını hedefliyoruz. 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir."

YURT İÇİ KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Bu yıl yurt içinde kurban kesim bedeli 13 bin 500 TL olarak belirlendi.

YURT DIŞI KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR?

Bu yıl yurt dışında kurban kesim bedeli 5 bin 450 TL olarak belirlendi.

Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi!
F.Bahçe'de Mourinho krizi!
DİĞER
Panathinaikos - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague play-off heyecanı!
Diyanet açıkladı! 2025 vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu
G.Saray Boey için devrede!
Mou direksiyonu devredecek! Ancelotti...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Norveç Ligi'nde sıra dışı ödül! Norveç Ligi'nde sıra dışı ödül! 11:16
Beşiktaş’ta Muleka defteri kapanıyor! Beşiktaş’ta Muleka defteri kapanıyor! 11:03
Clippers ve Pistons serilerini eşitledi Clippers ve Pistons serilerini eşitledi 10:38
F.Bahçe'de Mourinho krizi! F.Bahçe'de Mourinho krizi! 10:37
Konyaspor-G.Saray maçı detayları! Konyaspor-G.Saray maçı detayları! 09:55
G.Saray Boey için devrede! G.Saray Boey için devrede! 09:48
Daha Eski
F.Bahçe'den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak F.Bahçe'den çılgın hamle! Herkes bunu konuşacak 09:27
F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! F.Bahçe'de ayrılık rüzgarı! 09:20
F.Bahçe kaynıyor! F.Bahçe kaynıyor! 09:08
Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi! Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi! 08:58
Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı 2025 Bugünkü maçlar 22 Nisan Salı 2025 08:08
G.Saray yıldız ismin sözleşmesini uzattı! G.Saray yıldız ismin sözleşmesini uzattı! 01:03