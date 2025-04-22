Emeklilik için yeni fırsat: 500 bin TL'sini devlet ödeyecek! Ev hanımlarına 'aile yılı' müjdesi

Ev hanımlarının en büyük hayali olan emekliliğin yolu açıldı. Aile yılı kapsamında geliştirilen projeyle birlikte, ev hanımlarının prim ödemelerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Türkiye'de ikamet etmek ve 18 yaşın üzerinde olmak dışında başka şart aranmayan bu proje ile emeklilik artık sadece hayallerde kalmayacak. Erken emekliliği de mümkün kılan projenin detaylarını sizler için derledik.

HEM EMEKLİLİK HEM SAĞLIK PRİMLERİ ÖDENECEK

Sabah'ın haberine göre, ev hanımlarına emekliliği kolaylaştıran projeden daha önce sigortası hiç yapılmamış olanlar da yararlanabilecek. 18 yaşını tamamlamış tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ev hanımlarına açık olan sistemde tek bir şart bulunuyor;: Başvuracak ev hanımlarının Türkiye sınırları içinde ikamet etmeleri gerekiyor.

Proje kapsamında ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemine dahil edilerek sosyal güvence kazanacak. Bu sigorta, Bağ-Kur kapsamında değerlendirilecek ve hem emeklilik hem de sağlık primleri ödenecek. Böylece ev hanımları ve bakmakla yükümlü oldukları eş ile çocuklar, devlet hastanelerinde ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Sisteme katılan ev hanımları, her ay düzenli olarak prim yatıracak. Ödemeler, tıpkı bir işte çalışan ya da kendi işini yapan kişiler gibi otomatik olarak gerçekleştirilecek ve internet üzerinden kolayca yapılabilecek. 2025 yılı için belirlenen isteğe bağlı sigorta primi, asgari ücretin üçte ikisi oranında, yani aylık 8.321,76 TL olarak uygulanıyor. Bu miktarın %20'si emeklilik, %12'si ise sağlık primi olarak ayrılıyor.

DEVLET DESTEĞİ 500 BİN LİRAYI BULACAK

Devlet, ev hanımlarını desteklemek için prim ödemelerinin üçte birini karşılayacak. 2025'te bu destek, aylık 2.773,92 TL'ye denk geliyor. Emeklilik için gerekli olan 15 yıl (5.400 gün) boyunca devam eden bu katkı, bugünkü asgari ücret baz alındığında toplamda 500 bin TL'yi bulacak. Gelecekte bu oranın artabileceği de belirtiliyor.

İsteğe bağlı sigorta ile emekli olabilmek için en az 5.400 gün (15 yıl) prim ödemesi gerekiyor. Daha önce herhangi bir işte çalışmış ve prim gün sayısı eksik olan ev hanımları, kalan günlerini bu sistemle tamamlayabilecek. Örneğin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında 5.375 güne ihtiyacı olan bir ev hanımının 5.100 günü varsa, kalan 275 günü isteğe bağlı sigorta ile ödeyerek yaş şartı aranmadan emekli olabilecek. Hiç çalışması olmayanlar ise 15 yıl boyunca prim yatırarak yaş şartıyla emekliliğe hak kazanabilecek.

ERKEN EMEKLİLİK DE MÜMKÜN OLACAK

Proje, annelere yönelik ek avantajlar da sunuyor. Ev hanımları ve çalışan anneler için "Fiili Hizmet Zammı" benzeri bir düzenleme ile prim gün sayısının artırılması ve yaş şartının düşürülmesi planlanıyor. Örneğin, 4 yıl prim ödeyen bir anneye her yıl için 1 yıl ek prim hakkı tanınarak, toplamda 5 yıllık prim kazanımı sağlanabilecek. Bu destek, çocuk sayısına göre farklılık gösterebilecek ve çok çocuklu annelere daha fazla avantaj sunacak.

Ayrıca, sigorta öncesi doğum borçlanması konusu da gündemde. Mevcut sistemde yalnızca sigorta sonrası doğan 3 çocuk için borçlanma yapılabiliyor ve bu, annelere 2.160 gün (6 yıl) kazandırıyor. Ancak yeni düzenlemeyle, sigorta öncesinde doğan çocuklar için de borçlanma imkanı getirilmesi bekleniyor.