CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TRT 1 CANLI İZLE 2025 | TRT 1 canlı yayın izle bugün (trt1 frekans bilgileri)

TRT 1 CANLI İZLE 2025 | TRT 1 canlı yayın izle bugün (trt1 frekans bilgileri)

TRT 1 Avrupa maçları heyecanını seyircisiyle paylaşmaya devam ediyor. Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarını TRT 1, TRT Spor ve dijital platformu TRT Tabii üzerinden canlı olarak yayımlayan TRT, sporseverlerle canlı maç yayınları paylaşıyor. İşte TRT 1 canlı yayın izleme linki ve frekans bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 07:00 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2025 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT 1 CANLI İZLE 2025 | TRT 1 canlı yayın izle bugün (trt1 frekans bilgileri)

TRT 1 1968 yılından bu yana Türk televizyon tarihinde en çok izlenen kanallar arasındaki yerini korumuştur. Devlet kanalı olması dolayısıyla kaliteli bir yayıncılık anlayışı sergileyen TRT, son dönemde özellikle Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi maçları ile ilgi çekiyor. Biz de TRT 1 ve tabii TV izleme linklerini sizler için derledik.

TRT 1 AVRUPA LİGİ MAÇLARI ÜCRETSİZ İZLE

TRT1 FREKANS BİLGİLERİ 2025

TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6

TRT 1 CANLI YAYIN KESİNTİSİZ İZLE

TRT1 TARİHÇESİ

TRT 1, Türkiye'nin en köklü televizyon kanallarından biri olup, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) aittir. 31 Ocak 1968 tarihinde yayın hayatına başlamıştır ve TRT'nin ilk genel televizyon kanalının adıdır. TRT 1, ilk başlarda siyah-beyaz yayın yaparken, 1986 yılında renkli yayına geçmiştir. Kanal, Türk televizyonculuğunun öncüsü olarak kabul edilir ve yayınları, hem kültürel hem de sosyal açıdan önemli bir etki yaratmıştır.

TRT 1'in yayın politikasında, devletin resmi kurumlarının ve kamu hizmetinin de yansıtıldığı bir yaklaşım benimsenmiştir. Kanal, genellikle kaliteli ve toplumsal sorumluluk taşıyan içerikler üretmeye çalışmaktadır. Yayınlar, eğitici, kültürel ve toplumsal meselelere duyarlı programlar odaklıdır. Türkiye'deki siyasi ve toplumsal gelişmeleri geniş bir perspektiften ele alarak, tarafsız bir yayın anlayışı sunmaya özen gösterir.

2025 TRT TABİİ TRT 1 TIKLA İZLE

Kanal, başta Türk dizileri olmak üzere, sinema filmleri, belgeseller, talk-show'lar, yarışmalar ve eğlence programlarıyla da izleyicilerin ilgisini çekmektedir. TRT 1, yıllar içinde Türk televizyon sektörünün gelişimine katkı sağlayan pek çok yapımın adresi olmuştur. Türk televizyon tarihinde önemli bir yer tutan bazı yapımlar, bu kanalda yayınlanmıştır.

TRT 1'in ayrıca, özel yayın haklarına sahip olduğu önemli spor organizasyonları ve kültürel etkinlikler de vardır. Kanal, birçok uluslararası spor etkinliğini canlı olarak yayınlamakta, aynı zamanda kültürel ve sanatsal projelere de yer vermektedir.

Son yıllarda, dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte TRT 1, dijital mecralarda da yayın yaparak erişim alanını genişletmiştir. Bu sayede, izleyicileri hem ulusal hem de uluslararası alanda daha kolay bir şekilde kanal içeriğine ulaşabilmektedir. TRT 1, hala Türkiye'deki en yüksek izlenme oranlarına sahip kanallardan biri olarak, televizyon dünyasında önemli bir yer tutmaktadır.

TRT 1 DİZİLER

📺Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Pazartesi - 20.00

📺Mehmed: Fetihler Sultanı Salı - 20.00

📺Kara Ağaç Destanı Cuma - 20.00

📺Gönül Dağı Cumartesi - 20.00

📺Teşkilat Pazar - 20.00

📺Kod Adı Kırlangıç Pazar - 18.00

TRT 1 İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

F.Bahçe'den yılın takası! Oğuz Aydın'a karşılık dünya yıldızı
F.Bahçe Kim Min-Jae için gözünü kararttı!
DİĞER
Ayşe Barım dosyasında yeni perde! Gizli ev incelemeye takıldı: Jandarma arama yaptı!
Başkan Erdoğan'dan "Normal doğum pankartı" çıkışı: Gayet yerindeydi | Özgür Özel'e tepki: Meyhane ağzıyla siyaset yapılmaz
Osimhen'e dev talip! Bunu kimse beklemiyordu
Mourinho'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Immobile'den Solskjaer'e gönderme! Immobile'den Solskjaer'e gönderme! 00:40
Immobile'den Solskjaer'e gönderme! Immobile'den Solskjaer'e gönderme! 00:39
Benfica zirve takibinde hata yapmadı! Benfica zirve takibinde hata yapmadı! 00:30
Benfica zirve takibinde hata yapmadı! Benfica zirve takibinde hata yapmadı! 00:30
A.Madrid uzatmalarda yıkıldı! A.Madrid uzatmalarda yıkıldı! 00:02
A.Madrid uzatmalarda yıkıldı! A.Madrid uzatmalarda yıkıldı! 00:02
Daha Eski
Solskjaer: Kötü zamanlar geçiriyoruz Solskjaer: Kötü zamanlar geçiriyoruz 23:51
Beşiktaş'ta Arroyo'dan tepki paylaşımı! Beşiktaş'ta Arroyo'dan tepki paylaşımı! 23:51
F.Bahçe'den yılın takası! Oğuz Aydın'a karşılık dünya yıldızı F.Bahçe'den yılın takası! Oğuz Aydın'a karşılık dünya yıldızı 23:51
Kartal Göztepe ile yenişemedi! Kartal Göztepe ile yenişemedi! 23:51
Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu! Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu! 23:51
Başkan Erdoğan'dan Kocaelispor'a tebrik! Başkan Erdoğan'dan Kocaelispor'a tebrik! 23:50