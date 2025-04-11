Okullar tatil mi 11 Nisan 2025? | Kar tatili olan iller listesi - Hangi illerde okullar tatil?

Okullar tatil mi 11 Nisan 2025? | Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerde okullar tatil edildi. Hafta boyu devam eden soğuk ve yağışlı havanın ardından kar görülen bazıı illerde valilikler, okulların tatil edildiğine ilişkin açıklama yayımlarken 11 Nisan Cuma günü hangi illerin tatil olduğu merak ediliyor. Peki Okullar tatil mi 11 Nisan 2025? Hangi illerde okullar tatil? İşte detaylar...

OKULLAR TATİL Mİ 11 NİSAN 2025?

11 Nisan Cuma günü yurt genelinde okullar eğitim-öğretime devam ediyor. Ancak bazı illerde hava muhalefeti sebebiyle okullar tatil ilan edildi. Valilikler, kar yağışının öğrencilerin ulaşımını olumsuz etkileyebileceği sebebiyle okulları tatil ederken kar yağışı olmayan veya hafif olan illerde eğitime devam edilecek.

11 NİSAN 2025 HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

ANKARA

Başkent Ankara'da ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle tatil edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

HAKKARİ Hakkari Üniversitesi, kentte etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle 10-11 Nisan 2025 (Perşembe-Cuma) tarihlerinde eğitime iki gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Üniversite Senatosu'nun 9 Nisan 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, üniversitenin tüm birimlerinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Kararda, öğrenci ve personelin güvenliğinin ön planda tutulduğu vurgulandı. Üniversiteden yapılan açıklamada, ayrıca hamile çalışanlar, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ya da kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de aynı tarihlerde idari izinli sayılacağı bildirildi.

Yetkililer, hava şartlarının yakından takip edildiğini belirterek gelişmelere göre yeni bilgilendirmelerin yapılacağını ifade etti.

KAR YAĞIŞI GÖRÜLEN İLLER

ANTALYA

Akseki ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santime kadar ulaştı. Akseki'de son dönemde soğuyan havayla birlikte etkisini gösteren kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Akseki- Seydişehir arasındaki 1825 rakımlı Alacabel geçidinde ise dün gece kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri gece boyunca yolun ulaşıma kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürdü. Sabah saatlerinde ise kar yağışının yerini güneşli havaya bıraktığı yolda ulaşım akışında herhangi bir aksaklık yaşanmadı.

ADANA

Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji'nin uyardığı yağışlı hava birçok ilde olduğu gibi Adana'nın yüksek rakımlı ilçelerinde de etkili oldu. Nisan ayında Tufanbeyli ilçesine kar yağdı. Kar kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Adana'da devam eden karnavala gelen bir kişinin sıcaktan yandıklarını, geldikleri Tufanbeyli'de ise donduklarını söylemesi dikkat çekti. Öte yandan yüksek rakımlı bölgelerde yağışların devam edebileceği bildirildi.

RİZE

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, Nisan ayında yağan karla beyaza büründü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Rize'de, kar yağışı yüksek rakımlarda etkisini gösterdi. Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezlerinden olan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda 9 Nisan itibariyle kar sürprizi yaşandı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu yaylada soğuk hava etkili oldu. Kar yağışı turizmcilerin yüzünü güldürürken, yetkililer aşırı soğuk ve dona karşı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

YOZGAT

Yozgat'ta soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor. Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, gece yerini kar ve soğuk havaya bıraktı. Kar yağışıyla kentte cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü. Sürücüler, kar nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, Kent Park mevkisinde buzlanma sebebiyle kayan araçlar kazaya neden oldu. Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar temizleme çalışması yürütürken, Valilik de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Karın ardından Çamlık Milli Parkı'nda güzel görüntü oluştu.

ERZURUM

Erzurum'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Gün içinde aralıklı devam eden kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kar yağışı nedeniyle sürücüler kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Park halindeki araçlar ile ağaç ve bitkilerin üzeri karla kaplandı.

SİVAS

Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Kent merkezi yağışla birlikte beyaza büründü. Nisan ayında hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Sivas'ta dün gece kar yağışı başladı. Sıcaklığın 0 dereceye kadar düştüğü kentte, yağış aralıklı olarak sabaha kadar etkisini sürdürdü. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti. Sabah kar yağışıyla güne uyananlar, araçlarını temizlemek için yoğun çaba sarf etti. Sürücüler trafikte dikkatli ilerlerken, belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda temizlik küreme çalışması yaptı. Kar yağışı sonrası Cumhuriyet Meydanı ile Tarihi Eğri Köprü'nün bulunduğu bölgelerde güzel görüntüler oluştu. Baharla birlikte ağaçların çiçek açan dalları da kar altında kaldı. Kar yağışının gün içinde devam edeceği, yarın da kısmen etkili olacağı tahmin ediliyor.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçenin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı. Meteorolojinin dolu ve şiddetli rüzgar uyarısında bulunduğu ve Karlıova ilçesinde yaklaşık bir haftadır devam eden yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış nedeniyle ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. Vatandaşlar nisan ayında yağan kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.

KAYSERİ

Kayseri'de nisan ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kayseri'de dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla beraber şehir beyaza büründü. Belediye ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti.

KARS

Kars'ta Nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Soğuk hava dalgasıyla birlikte termometreler yeniden sıfırın altına düşerken, bir anda yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Sabah saatlerinde güneşli hava, öğlen yağmurlu ve öğlenden sonra bir anda bastıran kar, Karslılara 1 günde 4 mevsimi bir arada yaşattı. Kent merkezinde bir anda yağan kar vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı vatandaşlar şemsiye ile kendisini korurken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerine sığınmak zorunda kaldı. Öte yandan soğuk ve yağışlı hava en çok yüksek kesimlerde etkili oldu. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı kısa sürede etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışı ve soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği öğrenildi. Kar yağışının ardından kentte hava sıcaklığı eksi 3 derece düştü.

ARDAHAN

Ardahan'da bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Kentte gece saatlerinde başlayan sağanağın ardından öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kentte dün akşam etkili olan yağmur, bir süre sonra yerini kara bıraktı. Sıcaklığın sıfırın altına düştüğü kent, beyaza büründü. Milli Egemenlik Parkı'nda ise kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Nisan ayında karla karşılaşan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

KONYA

Konya'da, dün akşam başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, bazı bölgeler beyaza büründü. Bu yıl kış aylarında yeterli yağış olmaması nedeniyle kurak bir dönem geçiren Konya'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle dün akşam kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün bulunduğu Beyşehir ilçesi beyaza büründü. Meteorolojik verilere göre karla karışık yağmur yağışlarının pazartesi gününe kadar devam etmesi ve hava sıcaklığının da artması bekleniyor.

KÜTAHYA

Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda kar ve sis etkili oluyor. Bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı, zaman zaman sisle birlikte görüş mesafesini düşürüyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gece saatlerinde de etkisini sürdüreceğini ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceğini bildirdi. Özellikle gece ve sabah saatlerinde don olaylarına karşı vatandaşlar uyarıldı. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölgede tuzlama ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, sürücülerin kış lastiği ve zincir kullanmaları, ayrıca trafik işaret ve uyarılarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladılar.

BAYBURT

Bayburt'ta sabahın erken saatlerinde rüzgâr ve fırtına, öğlen saatlerine doğru ise kar yağışı etkili oldu. Aniden bastıran kar lapa lapa yağınca, yüksek yerler yeniden beyaza büründü. Rumi takvime göre Nisan'ın 5'i, miladi takvime göre ise Nisan ayının 18'inci gününe denk gelen, halk dilinde April'in beşi olarak bilinen kar yağışı bugün Bayburt'ta etkisini gösterdi. Nisan karını beklediklerini, gördüklerini manzara karşısında şaşırmadıklarını belirten Bayburtlu vatandaşlar, yağan kardan dolayı mutlu olduklarını söylediler. Karla birlikte hava sıcaklığı ise yeniden sıfırın altına düştü, termometreler eksi 11 dereceyi gösterdi. Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışı hafta sonuna kadar aralıklarla etkisini sürdürecek, hava sıcaklığı ise 5 ila eksi 10 derece arasında değişkenlik gösterecek.

ORDU

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor. Bölgede soğuk havanın ardından sahil kesimindeki ilçelerde yağış etkili oldu. Aybastı, Akkuş, Gölköy, Çamaş, İkizce ve Gürgentepe ilçelerinde kar yağışı ile yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü. Karla birlikte Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası ile Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası ve fındık bahçeleri de karla kaplandı. Meteorolojik verilere göre, kent genelindeki soğuk ve yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

NEVŞEHİR

Kapadokya'da ilkbaharda çiçeklerin açtığı vadiler, beyaz örtüyle kaplandı. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Kapadokya ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altına düştüğü bölgede turistler, karlı manzarada fotoğraf çektirdi, vadilerde yürüyüş yaptı. Güneşin yüzünü göstermesiyle açan çiçekler kar altında kaldı.

AKSARAY

Aksaray'da nisan ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok mahalle ve köy beyaza bürünürken, öğrenciler ise kar topu oynadı. Kentte bu yıl kurak geçen kış mevsiminin ardından nisanda yağan karla, birçok köy ve mahalle beyaza büründü. Sabah okula gelen öğrenciler, kar topu oynayıp, kar keyfini yaşadı. Koçpınar Elmacık Şehit Halil Köksal İlkokulu Müdürü Eyyüp Aba, "Bugün 10 Nisan Perşembe günü hiç beklemediğimiz bir karlı güne uyandık. Bize de bir sürpriz oldu. Karlı beyaz bir örtünün altında öğrencilerimizle birlikte kar topu eğlencesiyle güne başladık. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Bizim için de bahar ayında beklemediğimiz çok güzel bir sürpriz oldu. Biz de kar topu savaşı ile kardan adam yaptık'' dedi.

NİĞDE

Niğde'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, gece yerini kar ve soğuk havaya bıraktı. Kar yağışıyla cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü. Vatandaşlar, sabah iş yerlerinin önünde ve araçlarında biriken karı temizledi.

TOKAT

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı devam ediyor. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı gece saatlerinde de sürdü. Sabah da yer yer etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü. 1080 rakımlı ilçede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.