ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 11 NİSAN? | Üniversitelere kar tatili var mı?

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ 11 NİSAN? | Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve bazı illerdeki kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yurdun dört bir yanından çatı uçması, yolların kapanması, zirai don ve fırtına gibi haberler gelirken başkent Ankara'da da şiddetli kar yağışı görüldü. Nisan ayının 2. haftasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 10-20 derece altında seyrediyor. Ankara'da 11 Nisan'da okulları tatil ilan eden Valilik açıklamasının ardından üniversitelerin tatil olup olmadığı ise merak konusu. Peki Üniversiteler tatil mi 11 Nisan? Üniversitelere kar tatili var mı? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELERE KAR TATİLİ VAR MI 11 NİSAN 2025?

Ankara Valiliği'nin 11 Nisan 2025 için yaptığı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve fırtına beklentisi nedeniyle il genelinde eğitim-öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Bu karar, "tüm eğitim-öğretim kurumları" ifadesiyle duyuruldu. Bu kapsamda, ilkokul, ortaokul ve liseler 11 Nisan Cuma günü tatil oldu. Üniversiteler ise kendi yönetim kurullarına sahip olduklarından valiliğin okulları tatil etmesi tatil olduğu anlamına gelmez. Üniversitelerin tatil olup olmadığını sorgulamak için üniversite web siteleri veya sosyal medya hesaplarından bilgi alınabilir.

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ'NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Hakkari Üniversitesi, kentte etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava şartları nedeniyle 10-11 Nisan 2025 (Perşembe-Cuma) tarihlerinde eğitime iki gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Üniversite Senatosu'nun 9 Nisan 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, üniversitenin tüm birimlerinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Kararda, öğrenci ve personelin güvenliğinin ön planda tutulduğu vurgulandı. Üniversiteden yapılan açıklamada, ayrıca hamile çalışanlar, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ya da kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de aynı tarihlerde idari izinli sayılacağı bildirildi. Yetkililer, hava şartlarının yakından takip edildiğini belirterek gelişmelere göre yeni bilgilendirmelerin yapılacağını ifade etti.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden,… — Vasip Şahin (@vasipsahin) April 10, 2025

ANKARA'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Başkent Ankara'da ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle tatil edildi. Ankara Valisi Vasip Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm'ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.