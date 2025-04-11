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Haberler Haberler İstanbul'a kar yağacak mı? | Meteoroloji uzmanları yanıtladı: İstanbul'da kar bekleniyor mu?

İstanbul'a kar yağacak mı? | Meteoroloji uzmanları yanıtladı: İstanbul'da kar bekleniyor mu?

Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. İstanbul'da sıcaklıklar hissedilir şekilde ve aniden düşerken Ankara'da ise kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar sebebiyle 11 Nisan Cuma günü okullar tatil edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlar, soğuk havanın etkisini bir süre daha sürdüreceğini belirtirken özellikle Marmara Bölgesi’nde ve İstanbul’da hava durumu merak konusu. Peki, İstanbul’a kar yağacak mı? Önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 11:21
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İstanbul'a kar yağacak mı? | Meteoroloji uzmanları yanıtladı: İstanbul'da kar bekleniyor mu?

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? | İstanbul'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyretmeye devam ediyor. Yağışla birlikte gelen soğuk hava nisan ayında kış mevsimini hatırlatırken Ankara'da kar yağışı sebebiyle öğrenciler ve 10 yaşın altında çocuğu bulunan kamu çalışanları için tatil ilan edildi. Yurdun birçok ilinde kar yağışı görülmeye devam ediyor. Peki İstanbul'a da kar yağacak mı? Uzmanlar yanıtladı...

METEOROLOJİ UZMANLARI YANITLADI: İSTANBUL'DA KAR BEKLENİYOR MU?

Meteoroloji uzmanlarının genel görüşü, İstanbul'da önümüzdeki 5 gün boyunca (11-15 Nisan) ciddi bir kar yağışı olmayacağı yönünde. Ancak, kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde zaman zaman karla karışık yağmur veya hafif kar geçişleri görülebilir. Uzmanlar, bu durumun şehir merkezinde kar örtüsü oluşturacak kadar etkili olmayacağını vurguluyor.

İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava soğuk ve yer yer yağışlı olacak, ancak Ankara'daki gibi okulları tatil ettirecek yoğunlukta bir kar yağışı şimdilik ufukta görünmüyor. MGM ve uzmanlar, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğini, bu nedenle vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini söylüyor. Özellikle gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

11 NİSAN CUMA

MGM'nin 11 Nisan 2025 tarihli son raporlarına göre, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı bir hava dalgası hakim. İstanbul'da bugün (11 Nisan Cuma) hava parçalı bulutlu ve soğuk, sıcaklıklar gündüz 8-10 derece civarında seyrederken gece saatlerinde 4-5 dereceye kadar düşüyor.

12 NİSAN CUMARTESİ

Cumartesi günü ise sıcaklıkların biraz daha azalması ve yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. MGM, özellikle kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ihtimaline dikkat çekiyor. Ancak, şehir merkezinde şu an için yoğun bir kar yağışı öngörülmüyor.

13 NİSAN PAZAR

Pazar günü İstanbul'da hava durumu biraz daha hareketli olacak. MGM tahminlerine göre, kuzeyden gelen soğuk hava kütlesi nedeniyle sıcaklıklar gündüz 6-8 derece, gece ise 2-4 derece arasında olacak. Bu soğuk hava, kentin yüksek kesimlerinde (Çekmeköy, Aydos, Beykoz gibi bölgelerde) hafif kar yağışı veya karla karışık yağmur şeklinde kendini gösterebilir.

14 NİSAN PAZARTESİ - 15 NİSAN SALI

Pazartesi ve Salı günleri ise İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürecek, ancak yağış ihtimali azalacak. MGM'ye göre, pazartesi günü hava genellikle çok bulutlu, sıcaklıklar 5-7 derece civarında olacak. Salı günü ise parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklıklar 6-9 derece arasında seyredecek. Bu iki günde kar yağışı beklenmezken, gece saatlerinde sıcaklıkların sıfıra yaklaşması nedeniyle buzlanma riski oluşabilir. AKOM da bu konuda İstanbulluları uyararak, özellikle köprü ve viyadüklerde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

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