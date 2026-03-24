Şevval orucu ne zaman? 2026 Şevval orucu kaç gün tutulur?

2026 yılında Şevval orucu, Ramazan ayının bitiminin ardından başlıyor. Toplamda altı gün olarak tutulması önerilen bu oruç, günleri ardışık veya farklı günlerde tutulabilir. “Şevval orucu ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor?” sorusu, özellikle Ramazan’ı tamamlayan müminler tarafından araştırılıyor.

Müslümanlar "Şevval orucu ne zaman, 2026'da hangi tarihlerde tutulacak?" sorusuna yanıt arıyor. Şevval orucu, Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayının ilk gününden itibaren tutulmaya başlanır ve toplamda altı gün sürer. Bu oruç, Ramazan orucunu tamamlayanlar için sünnet olarak kabul ediliyor ve Peygamber Efendimiz'in tavsiyesiyle tutuluyor.

ŞEVVAL AYI ORUCU NEDİR?

Ramazan ayının sona ermesi ve bayramın geride kalmasıyla birlikte, İslam dünyasında "6 Gün Oruçları" olarak da bilinen Şevval orucu dönemi başladı. 2026 yılı dini takvimine göre bu ibadetle ilgili merak edilen tüm detaylar netleşti.

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval ayı, Hicri takvime göre Ramazan'dan hemen sonra gelen aydır. 2026 yılında Şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 20 Mart Cuma günü başlamıştır. Şevval orucu toplam 6 gün tutulur. Bu 6 günlük orucun peş peşe tutulması zorunlu değildir. Şevval ayı (20 Mart - 17 Nisan) içerisinde, istenilen günlerde ara verilerek veya üst üste tutulabilir.

NASIL NİYET EDİLİR?

"Niyet ettim Allah rızası için Şevval orucu tutmaya" şeklinde niyet edilebilir. Eğer kazaya kalmış Ramazan oruçlarınız varsa, öncelikle kaza oruçlarını tutmak veya kaza niyetine bu günleri değerlendirmek daha faziletli görülmektedir.

R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a!
F.Bahçe'de o yıldız milli takıma gitmedi!
DİĞER
Kuruluş Orhan'da taht için büyük hesaplaşma
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsrail çıkışı: Rejim değişsin! | Terörsüz Türkiye tarihi fırsattır
Yusuf Demir'den G.Saray itirafı!
F.Bahçe'de yaprak dökümü!
Gaziantep FK'da Alanyaspor hazırlıkları! Gaziantep FK'da Alanyaspor hazırlıkları! 11:16
Özhan Çıvgın'dan açıklamalar! Özhan Çıvgın'dan açıklamalar! 10:52
Alperen'in "triple-double"ı Rockets'a yetmedi! Alperen'in "triple-double"ı Rockets'a yetmedi! 10:33
Adem Bona NBA'de parladı! Adem Bona NBA'de parladı! 10:31
Barcelona-Anadolu Efes maçı detayları Barcelona-Anadolu Efes maçı detayları 10:15
Avrupa basketbolunda Türk rüzgarı! Avrupa basketbolunda Türk rüzgarı! 10:14
Daha Eski
Ziraat Bankkart'ın rakibi Asseco Resovia! Ziraat Bankkart'ın rakibi Asseco Resovia! 09:32
Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı detayları Maccabi Tel Aviv-Fenerbahçe Beko maçı detayları 09:23
Hentbol Kadınlar Süper Lig'i! Hentbol Kadınlar Süper Lig'i! 09:20
F.Bahçe'de yaprak dökümü! F.Bahçe'de yaprak dökümü! 09:16
R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! R. Madrid'in göz bebeği G.Saray'a! 08:48
Fenerbahçe Opet yarı finalde avantajlı! Fenerbahçe Opet yarı finalde avantajlı! 00:12