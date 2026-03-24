Şevval orucu ne zaman? 2026 Şevval orucu kaç gün tutulur?

Müslümanlar "Şevval orucu ne zaman, 2026'da hangi tarihlerde tutulacak?" sorusuna yanıt arıyor. Şevval orucu, Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayının ilk gününden itibaren tutulmaya başlanır ve toplamda altı gün sürer. Bu oruç, Ramazan orucunu tamamlayanlar için sünnet olarak kabul ediliyor ve Peygamber Efendimiz'in tavsiyesiyle tutuluyor.

ŞEVVAL AYI ORUCU NEDİR?

Ramazan ayının sona ermesi ve bayramın geride kalmasıyla birlikte, İslam dünyasında "6 Gün Oruçları" olarak da bilinen Şevval orucu dönemi başladı. 2026 yılı dini takvimine göre bu ibadetle ilgili merak edilen tüm detaylar netleşti.

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval ayı, Hicri takvime göre Ramazan'dan hemen sonra gelen aydır. 2026 yılında Şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 20 Mart Cuma günü başlamıştır. Şevval orucu toplam 6 gün tutulur. Bu 6 günlük orucun peş peşe tutulması zorunlu değildir. Şevval ayı (20 Mart - 17 Nisan) içerisinde, istenilen günlerde ara verilerek veya üst üste tutulabilir.

NASIL NİYET EDİLİR?

"Niyet ettim Allah rızası için Şevval orucu tutmaya" şeklinde niyet edilebilir. Eğer kazaya kalmış Ramazan oruçlarınız varsa, öncelikle kaza oruçlarını tutmak veya kaza niyetine bu günleri değerlendirmek daha faziletli görülmektedir.