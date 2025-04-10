  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 10 Nisan

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 10 Nisan

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının devamıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 82,28 olarak ölçüldü. İşte 10 Nisan Perşembe 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 10:08 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 10:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 10 Nisan

BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 NİSAN | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde %58,73 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 98,25 ile Istırancalar Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 10 Nisan Perşembe günü yüzde 82,28 olarak ölçüldü.

💦10 NİSAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

10 Nisan Perşembe günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 82.28 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 10 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %94,54

🚿 Darlık Barajı: %79,48

🚿 Elmalı Barajı: %95,62

🚿 Terkos Barajı: %83,82

🚿 Alibey Barajı: %64,78

🚿 Büyükçekmece Barajı: %75,42

🚿 Sazlıdere Barajı: %58,73

🚿 Istrancalar Barajı: %98,85

🚿 Kazandere Barajı: %96,27

🚿 Pabuçdere Barajı: %94,84

NOT: İSKİ, İst

anbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Reklam
F.Bahçe'ye şok bonservis bedeli!
DİĞER
Başka Bir Gün final bölümüyle bu akşam atv'de... Nehir ve Serdar dönülmez bir yola giriyor!
Terörsüz Türkiye için kritik temas: Başkan Erdoğan DEM Parti heyetini kabul ediyor! Görüşme öncesi hangi mesaj verildi?
Halefi belli oldu! Giderse yerine gelecek isim...
F.Bahçeli yıldıza Premier Lig'den talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray kritik virajda! İşte Buruk'un Samsun maçı 11'i G.Saray kritik virajda! İşte Buruk'un Samsun maçı 11'i 10:53
Beşiktaş’ta savunma krizi! Beşiktaş’ta savunma krizi! 10:39
Adanaspor - Kocaelispor maçı saat kaçta? Adanaspor - Kocaelispor maçı saat kaçta? 10:32
Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 10:25
Cimbom'da Alisson defteri kapandı! Cimbom'da Alisson defteri kapandı! 10:23
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 10:07
Daha Eski
Beşiktaş'ı sevindiren haber! Ansu Fati... Beşiktaş'ı sevindiren haber! Ansu Fati... 10:07
Doncic'ten Dallas'a 45 sayı! Doncic'ten Dallas'a 45 sayı! 10:01
G.Saray'da kiralık krizi! G.Saray'da kiralık krizi! 09:57
Lyon - Manchester United maçı ne zaman? Lyon - Manchester United maçı ne zaman? 09:53
Halefi belli oldu! Giderse yerine gelecek isim... Halefi belli oldu! Giderse yerine gelecek isim... 09:48
Arsenal'in yıldızı G.Saray'a! Arsenal'in yıldızı G.Saray'a! 09:45