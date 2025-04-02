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Haberler Haberler LGS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | LGS başvuru tarihi ne zaman, bitti mi? Başvurular uzatıldı mı?

LGS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | LGS başvuru tarihi ne zaman, bitti mi? Başvurular uzatıldı mı?

LGS başvuru tarihleri uzatıldı. Bayram tatili dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı sınava yapılacak olan başvuruların uzatılacağını duyurdu. Peki, LGS son başvuru tarihi ne zaman, bitti mi? İşte güncel detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 11:51
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LGS SON BAŞVURU TARİHİ 2025 | LGS başvuru tarihi ne zaman, bitti mi? Başvurular uzatıldı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sınavı, bu yıl 15 Haziran 2025'te yapılacak. MEBîn sınav takviminde, sınava başvuruların 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacağı yazılırken bayram tatilinin uzatılması sebebiyle yeni bir duyuru yayımlandı. Bakanlık, 2-4 Nisan tarihleri arasındaki idari izin nedeniyle son başvuru tarihinin ertelendiğini duyurdu. İşte detaylar...

LGS BAŞVURU SÜRESİ DEĞİŞTİ Mİ, UZATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, 15 Haziran 2025'te 8. sınıf öğrencileri için düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav başvurularının süresinin uzatıldığı belirtildi. 2 - 4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süresinin uzatıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda, LGS kapsamındaki merkezî sınav için son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 açıklanmıştı. Ancak 2 - 4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süresi, 16 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldı. Ayrıca okul müdürlüklerinin onay işlemleri için son tarih de güncellendi. Önceden 14 Nisan 2025 olarak belirlenen onay süresi, 17 Nisan 2025 saat 17.00'ye kadar uzatıldı."

LGS BAŞVURU TARİHLERİ 2025 | SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran 2025'te 8. sınıf öğrencileri için düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav başvurularının süresini 16 Nisan 2025 tarihine kadar uzattı. Sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 2 - 16 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2025?

Katılımın isteğe bağlı olduğu sınava girmek isteyen öğrenciler, başvurularını e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden yapabilecek. Okul müdürlükleri, başvuru sürecinde öğrencilere rehberlik edecek. Başvurular, 17 Nisan 2025 saat 17.00'ye kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

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