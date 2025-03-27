Mart ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? 2025 Mart enflasyon beklentisi kaç?

MART AYI ENFLASYONU | Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ayın 3. gününde açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Yılın üçüncü enflasyon verisi için yatırımcı ve vatandaşlar nefesini tutup beklerken 'Mart ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2025 Mart ayı enflasyon verileri beklenti anketi ve tahminler neler?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

2025 MART ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılının üçüncü enflasyon verisi olan Mart ayı enflasyon rakamları, 3 Nisan 2025 tarihinin Ramazan Bayramı haftası devamına denk gelmesi ve kamu görevlilerinin 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma günü idari izinli sayılma kararı sonrası veriler, 7 Nisan Pazartesi günü açıklanacak.

MART AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,26'dan 24,55'e inerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,26'dan 17,06'ya düştü.

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 10,85 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 33,80 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 36,58 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler (3) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 9,68'inin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 32,26'sının beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 45,16'sının beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2025 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,48 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 31,72 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 27,38 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,79'unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 32,14'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 30,36'sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.