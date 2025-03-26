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Haberler Haberler Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Diyanet Kadir Gecesi'nde kılınacak namaz kaç rekat? Nasıl niyet edilir?

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Diyanet Kadir Gecesi'nde kılınacak namaz kaç rekat? Nasıl niyet edilir?

Kadir Gecesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e Hira Mağarası'nda ilk kez vahiy indirilen gece olarak kabul edilir. Bu mübarek gün için Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' denilirken Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni çeşitli ibadetler, dua ve tövbelerle geçirir. Bu ibadetlerden bir tanesi de Kadir Gecesi namazıdır. Peki Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi'nde kılınacak namaz kaç rekat? Nasıl niyet edilir? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 14:36
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Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Diyanet Kadir Gecesi'nde kılınacak namaz kaç rekat? Nasıl niyet edilir?

Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in vahiy yoluyla Hz. Muhammed'e inmeye başladığı gece olarak kabul edilen mübarek bir gecedir. Her yıl Ramazan ayının 27. gecesinde eda edilen Kadir Gecesi'nin önemi, Kur'an'da bizzat bu geceye adanmış bir sure olan Kadir Suresi'nde açıkça belirtilmiştir. Surede, "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır" (Kadir Suresi, 97:1-3) denilerek bu gecenin fazileti vurgulanır. Peki Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Diyanet Kadir Gecesi'nde kılınacak namaz kaç rekat? Nasıl niyet edilir? İşte detaylar...

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR DİYANET ?

Kadir Gecesi namazı 2 rekattan başlayıp 12 rekat veya 100 rekata kadar Kadir Suresi ile birlikte kılınır. Birinci rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi, 2. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi, 3. rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi ve 4. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi şeklindedir. Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber, Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir.

Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.

KADİR GECESİ'NDE KILINACAK NAMAZ KAÇ REKAT DİYANET ?

Kadir Gecesi namazı farz namaz değil, nafile bir ibadettir. Dolayısıyla kişi kendi durumuna göre rekat sayısını artırıp azaltabilir. 2 rekattan başlayıp 12 rekat veya 100 rekata kadar Kadir Suresi ile birlikte kılınır.

KADİR GECESİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

"Niyet ettim Allahu Teala'nın rızası için Kadir Gecesi namazını kılmaya, kabul eyle ya Rabbim."

Niyet kalp ile yapılır, dil ile söylemek ise sünnettir.

KADİR GECESİ NAMAZI'NDA HNAGİ SURELER OKUNUR?

Kadir Gecesi'nde özellikle Kadir Suresi (İnna enzelnahu fi leyletil kadr...) okunması tavsiye edilir.

Bunun dışında İhlas Suresi, Felak Suresi, Nas Suresi gibi kısa sureler de tercih edilebilir.

KADİR GECESİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

Kadir Gecesi'nde namaz kılmak, Kur'an okumak, zikir çekmek, tövbe etmek ve dua etmek gibi ibadetler öne çıkar. Özellikle nafile namazlar kılınır ve bu namazların sevabının diğer zamanlara göre daha fazla olduğu düşünülür. Ayrıca sadaka vermek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek ve aileyle birlikte bu geceyi ihya etmek de yaygın uygulamalardandır. Hz. Aişe'nin rivayetine göre, Hz. Muhammed Kadir Gecesi'nde, "Allahümme inneke afüvvün tühıbbü'l-afve fa'fu annî" duasını okumasını tavsiye etmiştir. Bu dua, "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet" anlamına gelir ve bu gecede sıkça tekrarlanır.

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