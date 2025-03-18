MSÜ kaç kişi girdi? MSÜ taban puanları 2025 (Hava, Kara, Deniz Harp Okulu)

Milli Savunma Üniversitesi'nde ön lisans veya lisans eğitimi almak isteyen adaylara yönelik, 23 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen sınavın ardından sonuçlar açıklandı. ÖSYM, 18 Mart 2025 tarihinden itibaren sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyururken sınava katılan kişiler, taban puanlar için araştırmalara başladı. MSÜ'nün Hava, Kara ve Deniz Harp Okulu ile Astsubay Meslek Yüksekokulu taban puanları ve tüm merak edilenleri sizler için derledik.

2025 MSÜ KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Türkiye genelindeki 81 ilde düzenlenen sınava toplamda 670 bin 718 aday başvurdu. Sınav, bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda gerçekleştirildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada, 2025-MSÜ sınavına başvuranların 357 bin 359'unun kadın, 313 bin 359'unun erkek adaylardan oluştuğunu, en fazla başvurunun ise 103 bin 234 aday ile İstanbul'dan gerçekleştiği bilgisini verdi.

MSÜ TABAN PUANLARI 2025 (HAVA, KARA, DENİZ HARP OKULU)

Milli Savunma Üniversitesi'nin 2025 yılında, Hava, Kara ve Deniz Harp Okulları için yaptığı sınavın taban puanları henüz belli olmadı. Tercihlerin ardından yerleştirmelerin yapılmasıyla birlikte MSÜ 2025 taban puanları belli olacak. MSÜ'nün 2024 taban puanları ise şöyle: