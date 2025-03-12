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Haberler Haberler Taşıt kredisi limitleri değişti! BDDK'dan yeni düzenleme: Taşıt kredisi vade sınırı kaç ay oldu?

Taşıt kredisi limitleri değişti! BDDK'dan yeni düzenleme: Taşıt kredisi vade sınırı kaç ay oldu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredisinde limitlerin değiştirildiğini duyurdu. Vade sınırı, nihai fatura değeri 2,5 milyon TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi. 2,5 milyondan başlayıp 7,5 milyon liranın üzerine çıkmayan taşıtlarda da vade süreleri değiştirilirken detayları sizler için haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 11:07
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Taşıt kredisi limitleri değişti! BDDK'dan yeni düzenleme: Taşıt kredisi vade sınırı kaç ay oldu?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredisi vade sınırlarını güncelledi. Yeni düzenlemeye göre, nihai fatura değeri 2,5 milyon TL ve altında olan araçlar için taşıt kredisi vade süresi 48 ay olarak belirlendi.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, kredi vade sınırı nihai fatura değeri iki milyon beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde kırk sekiz ay, iki milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde otuz altı ay, beş milyon Türk Lirasının üzerinde olup altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yirmi dört ay, altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde on iki ay olarak belirlendi.

KREDİ VADE SÜRELERİ NE KADAR OLDU?

48 Ay: Nihai fatura değeri 2,5 milyon TL ve altındaki taşıtlar için.

36 Ay: Nihai fatura değeri 2,5 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan taşıtlar için.

24 Ay: Nihai fatura değeri 5 milyon TL ile 6,5 milyon TL arasında olan taşıtlar için.

12 Ay: Nihai fatura değeri 6,5 milyon TL ile 7,5 milyon TL arasında olan taşıtlar için.

Taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranında; nihai fatura değeri iki milyon beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde yetmişi, iki milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde elliyi, beş milyon Türk Lirasının üzerinde olup altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde otuzu, altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde yirmiyi, yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine,karar verildi.

KREDİ ORANLARI NE KADAR OLDU?

%70: 2,5 milyon TL ve altındaki taşıtlar için, kredi tutarının taşıt değerine oranı.

%50: 2,5 milyon TL ile 5 milyon TL arasında olan taşıtlar için.

%30: 5 milyon TL ile 6,5 milyon TL arasında olan taşıtlar için.

%20: 6,5 milyon TL ile 7,5 milyon TL arasında olan taşıtlar için.

%0: 7,5 milyon TL'nin üzerindeki taşıtlar için kredi verilmeyecek.

Bu düzenleme, taşıt teminatlı krediler dışında kalan binek araç kredileri ve finansal kiralama işlemleri için geçerli olacak. Bu karar kapsamında kullanılan kredilerin yeniden yapılandırılmasında, kredi başvurusu yapılırken geçerli olan vade sınırlarının uygulanacağı belirtildi.

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