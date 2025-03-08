  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 8 Mart

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 8 Mart

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının devamıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 77,65 olarak ölçüldü. İşte 8 Mart Cumartesi 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 10:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 8 Mart

BARAJ DOLULUK ORANLARI 8 MART | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 56,9 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 95 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 8 Mart Cumartesi günü yüzde 77,65 olarak ölçüldü.

💦8 MART 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

8 Mart Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 77,65 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 8 Mart'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %86,57

🚿 Darlık Barajı: %75,55

🚿 Elmalı Barajı: %95

🚿 Terkos Barajı: %79,88

🚿 Alibey Barajı: %64,87

🚿 Büyükçekmece Barajı: %74,18

🚿 Sazlıdere Barajı: %56,9

🚿 Istrancalar Barajı: %84,51

🚿 Kazandere Barajı: %82,62

🚿 Pabuçdere Barajı: %82,16

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

G.Saray'da 3 isimle yollar ayrılacak!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
‘Ölümle burun buruna geldim, hayatım değişti’ Barış Falay'ın eşi Esra Ronabar 12 yıl önce trafik kazası geçirmişti
Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası konuştu! Son 2-3 aya dikkat çekti
G.Saray kapıları kapattı! Özbek'ten flaş karar
G.Saray'dan stoper hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da 3 isimle yollar ayrılacak! G.Saray'da 3 isimle yollar ayrılacak! 10:20
Mou'dan kaleci kararı! Rangers rövanşında... Mou'dan kaleci kararı! Rangers rövanşında... 10:18
Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı detayları! Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı detayları! 10:01
Üç büyüklerden 8 Mart paylaşımları Üç büyüklerden 8 Mart paylaşımları 09:49
Trabzonspor'da Kadınlar Günü organizasyonu Trabzonspor'da Kadınlar Günü organizasyonu 09:46
Cenk Tosun'a sürpriz talip! Tolgay'ın rakibi olacak Cenk Tosun'a sürpriz talip! Tolgay'ın rakibi olacak 09:22
Daha Eski
Ronaldo'dan şok sözler! "Çok çirkinsin" Ronaldo'dan şok sözler! "Çok çirkinsin" 08:57
Bugünkü maçlar 8 Mart Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 8 Mart Cumartesi 2025 07:59
Beşiktaş'tan G.Saray derbisi öncesi hakem talebi! Beşiktaş'tan G.Saray derbisi öncesi hakem talebi! 00:43
F.Bahçe'de Medina isyanı! F.Bahçe'de Medina isyanı! 00:43
Bodrum 3 puanı kaptı! Bodrum 3 puanı kaptı! 00:43
A. Efes'ten kritik galibiyet! A. Efes'ten kritik galibiyet! 00:43