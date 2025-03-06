  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 6 Mart AFAD, Kandilli son depremler

Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 6 Mart AFAD, Kandilli son depremler

Deprem 6 Mart Perşembe | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 6 Mart 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 07:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deprem mi oldu son dakika! Nerede, kaç şiddetinde? 6 Mart AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 6 MART? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 6 Mart Perşembe son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

6 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. Aşağıdaki deprem bilgilerinde sıralama 'tarih, saat, şiddeti ve merkezüssü' şeklindedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

F.Bahçe'den Vlahovic bombası! Tadic ikna edecek
G.Saray'da kaleci harekatı!
DİĞER
Son dakika haberi: Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü hüsranı yaşadı! Eksik kalan Barcelona...
Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! 3 gündür Belgrad Ormanı'nda ne yapıyordu? Kuzeni konuştu
Mourinho'dan flaş Dzeko ve Tadic kararı!
Kadıköy'de panter kesilmişti! Cimbom peşine düştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
10 kişi kalan Barça Kerem ve Orkun'u üzdü! 10 kişi kalan Barça Kerem ve Orkun'u üzdü! 01:03
Liverpool'dan mucizevi galibiyet! Liverpool'dan mucizevi galibiyet! 01:03
B. Münih avantajı sağladı! B. Münih avantajı sağladı! 01:03
B. Münih avantajı sağladı! B. Münih avantajı sağladı! 01:02
10 kişi kalan Barça Kerem ve Orkun'u üzdü! 10 kişi kalan Barça Kerem ve Orkun'u üzdü! 01:01
Liverpool'dan mucizevi galibiyet! Liverpool'dan mucizevi galibiyet! 01:00
Daha Eski
Tarnovanu G.Saray'a transfer olacak mı? Tarnovanu G.Saray'a transfer olacak mı? 00:40
Mourinho'dan Buruk sorusu için dikkat çeken yanıt! Mourinho'dan Buruk sorusu için dikkat çeken yanıt! 00:40
R. Madrid'den Arda için kiralama planı! R. Madrid'den Arda için kiralama planı! 00:40
Kadıköy'de panter kesilmişti! Cimbom peşine düştü Kadıköy'de panter kesilmişti! Cimbom peşine düştü 00:40
Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe... Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe... 00:40
Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı! Süper Lig ekibi yeni teknik direktörünü açıkladı! 00:40