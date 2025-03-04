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Haberler Haberler BİM aktüel kataloğu 4 Mart Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

BİM aktüel kataloğu 4 Mart Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Bim aktüel ürünler kataloğu 4 Mart Salı tarihiyle yayınlandı. Binlerce ürünü uygun fiyatlarla raflarına taşıyan Bim, gıda, kişisel bakım, kozmetik ve bebek ürünlerini uygun fiyatlarla alışverişseverlere sunuyor. Yoğurttan peynire, atıştırmalıktan bütün tavuğa her türlü ihtiyacınız, en ucuz fiyatlarla BİM'de sizi bekliyor. İşte 4 Mart Bim aktüel ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 10:09
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BİM aktüel kataloğu 4 Mart Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Sultan Et Dana Kaburga Füme Et 60 g: 69 TL

Namet Soslu Dana Döner 300 g: 115 TL

Aytaç Dana Jülyen Sosis 200 g: 89 TL

Namet Dana Dilimli Macar Salam 150 g: 49 TL

Yörükoğlu Yarım Yağlı Süt 1 L: 24,90 TL

Maret Dana Kangal Sucuk 500 g: 189 TL

İçim Ayran 2 L: 59 TL

Dankek Hindistan Cevizli Mini Kek 160 g: 29,50 TL

Çaykur Siyah Çay Kamelya 1 kg: 175 TL

Cola Turca Gazlı İçecek Kola 3 L: 49,50 TL

Lipton Aromalı Buzlu Çay 2 L: 38 TL

Nestle 1927 Ekstra Sütlü Çikolata 65 g: 41 TL

Milka Damla Çikolatalı Mini Kurabiye 110 g: 59 TL

Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped: 75 TL

Agu Baby Bebek Bezi Aylık Paketler: 229 TL

Uni Baby Aile Islak Havlu 3x52'li: 52,50 TL

Comfort Spray Yumoş 45 ml: 99,75 TL

Macromax Yer Bezi: 39,50 TL

Fairy Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü: 99 TL

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