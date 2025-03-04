BİM aktüel kataloğu 4 Mart Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Sultan Et Dana Kaburga Füme Et 60 g: 69 TL
Namet Soslu Dana Döner 300 g: 115 TL
Aytaç Dana Jülyen Sosis 200 g: 89 TL
Namet Dana Dilimli Macar Salam 150 g: 49 TL
Yörükoğlu Yarım Yağlı Süt 1 L: 24,90 TL
Maret Dana Kangal Sucuk 500 g: 189 TL
İçim Ayran 2 L: 59 TL
Dankek Hindistan Cevizli Mini Kek 160 g: 29,50 TL
Çaykur Siyah Çay Kamelya 1 kg: 175 TL
Cola Turca Gazlı İçecek Kola 3 L: 49,50 TL
Lipton Aromalı Buzlu Çay 2 L: 38 TL
Nestle 1927 Ekstra Sütlü Çikolata 65 g: 41 TL
Milka Damla Çikolatalı Mini Kurabiye 110 g: 59 TL
Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped: 75 TL
Agu Baby Bebek Bezi Aylık Paketler: 229 TL
Uni Baby Aile Islak Havlu 3x52'li: 52,50 TL
Comfort Spray Yumoş 45 ml: 99,75 TL
Macromax Yer Bezi: 39,50 TL
Fairy Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü: 99 TL