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Haberler Haberler TIRAŞ OLMAK SAÇ SAKAL KESMEK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken tıraş olmak, saç, sakal kesmek orucu bozar mı DİYANET?

TIRAŞ OLMAK SAÇ SAKAL KESMEK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken tıraş olmak, saç, sakal kesmek orucu bozar mı DİYANET?

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte oruç tutmaya başlayan Müslümanlar, orucu bozan durumlar hakkında araştırmalara başladı. Her yıl belirlenen süre zarfında sabah güneşin doğuşundan akşam batışına kadar olan süre zarfında yeme içme faaliyetlerinin kısıtlandığı bu mübarek ayda, oruçlu kişiler arama motorlarında 'Tıraş olmak saç sakal kesmek orucu bozar mı? Oruçluyken tıraş olmak, saçını, sakalını kesmek orucu bozar mı DİYANET?' sorularının cevabını araştırıyor Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 16:18
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TIRAŞ OLMAK SAÇ SAKAL KESMEK ORUCU BOZAR MI? | Oruçluyken tıraş olmak, saç, sakal kesmek orucu bozar mı DİYANET?

TIRAŞ OLMAK SAÇ SAKAL KESMEK ORUCU BOZAR MI? | Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadetini idrak eden milyonlarca Müslüman, orucun hangi durumlarda bozulacağını araştırıyor. Oruç tutmak amacıyla niyet edilmesinin ardından iftar vaktine kadar insanların bir şey yiyip içmemesini emreden İslamiyet, güneşin doğuşundan gün batımına kadar bu açlığın sürdürülmesini buyurmuştur. Peki Tıraş olmak orucu bozar mı? Oruçluyken tıraş olmak, saçını, sakalını kesmek orucu bozar mı? İşte Diyanet'in açıklamalarıyla merak edilenler...

ORUÇLUYKEN TIRAŞ OLMAK ORUCU BOZAR MI DİYANET?

Diyanete göre oruçluyken saç, sakal, tırnak kesmek ve vücut temizliği yapmak gibi fiiller orucu bozmaz.

Tırnak kesmek de İslam dininin temizlik gereklilikleri arasında yer almaktadır ve orucu bozmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tırnak kesmenin orucu bozup bozmayacağına dair görüşü bulunmamakla beraber, tırnak kesmenin mekruh olduğu şu ifadeler yer almaktadır;

"Bazı kaynaklarda cünüplük, lohusalık ve hayız hallerinde gusletmeden saç ve tırnakları kesmenin, koltuk ve kasık temizlemenin tenzihen mekruh olduğu değerlendirilmesi yapılmıştır (el-Fetâva'l-Hindiyye, V, 338). Ancak bu konuda sağlam bir delil bulunmamaktadır. Nitekim diğer bazı kaynaklarda, yapılan bu değerlendirmenin uygun olmadığı da ifade edilmiştir (Büceyrimi, Tuhfe, I, 364; Dimyati, Haşiyetü i'aneti't-talibin, I, 137). Bu sebeple cünüp, lohusa ve hayız halinde olanların gusletmeden saç ve tırnaklarını kesmesinde; koltuk ve kasık temizliği yapmasında bir sakınca yoktur."

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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