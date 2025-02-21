Son yılların en şiddetlisi: Kar fırtınası gücünü artırıyor! İstanbul hava durumu 21 Şubat

İstanbul'da olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor. AFAD, AKOM, MGM ve İstanbul Valiliği arka arkaya uyarılar yayımlarken radar görüntülerinden yola çıkan uzmanlar, kar fırtınasının Cuma ve Cumartesi günleri, geçtiğimiz günlerden çok daha yoğun olacağının altını çizdi. Gün boyu sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi beklenirken kar yağışının sona ereceği tarih de belli oldu. İşte İstanbul hava durumu ve detaylar...

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

21 Şubat Cuma günü, İstanbul genelinde kar yağışının şiddetini artırması bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıkların -2 ila 3°C arasında seyretmesi ve kuvvetli rüzgarlarla birlikte tipi şeklinde kar yağışlarının görülmesi bekleniyor. AKOM'un tahminlerine göre, kar kalınlıkları bölgelere göre değişiklik gösterecek:

E-5'in güneyi (merkez ilçeler): 5-15 cm E-5 ile TEM arası: 10-30 cm TEM'in kuzeyi ve yüksek kesimler: 20-40 cm Kuzey bölgeler ve yüksek rakımlı alanlar: 40 cm ve üzeri

HAFTA SONU YOĞUN KAR BEKLENİYOR

AFAD, İstanbul dahil beş il için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayınladı. Yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken özellikle sürücülerin, kar lastiği kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiğinin altı çizildi. AKOM'dan yapılan açıklamada, Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışının hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği belirtildi. Ayrıca, buzlanma ve don tehlikesine karşı gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.

VALİLİK'TEN TATİL DUYURUSU

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, kurslar dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında 21 Şubat Cuma günü yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir." dedi. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

21 Şubat Cuma: Yoğun kar yağışlı, en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük -1°C

22 Şubat Cumartesi: Yoğun kar yağışlı, en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük -2°C

23 Şubat Pazar: Yoğun kar yağışlı, en yüksek sıcaklık 1°C, en düşük -2°C

24 Şubat Pazartesi: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 2°C, en düşük -3°C

25 Şubat Salı: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 6°C, en düşük -1°C