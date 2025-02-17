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Haberler Haberler Milli atıcı Yusuf Dikeç Kütahya'da sporculara malzeme dağıtım törenine katıldı

Milli atıcı Yusuf Dikeç Kütahya'da sporculara malzeme dağıtım törenine katıldı

Kütahya'da, "Emek Sizden, Destek Bizden Projesi" kapsamında sporculara malzeme dağıtımı yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Dumlupınar Spor Salonu’nda düzenlenen malzeme dağıtım törenine, Paris 2024'te 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan da katıldı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 16:55
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Milli atıcı Yusuf Dikeç Kütahya'da sporculara malzeme dağıtım törenine katıldı

Kütahya Valisi Musa Işın, programda yaptığı konuşmada, Kütahya'da sporcun gelişmesi için sporculara destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Kütahya'nın her alanda ilerlemesi için gayret ettiklerini belirten Işın, "Çocuklarımızı, sporcularımızı çok seviyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü gayreti sarf ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Okullarımızdan bize intikal eden talepleri geri çevirmiyoruz." ifadesini kullandı.

Milli atıcı Yusuf Dikeç de programa katıldığı için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Dikeç, madalya kazandıktan sonra hayatında çok büyük bir değişiklik olmadığını vurgulayarak, "Madalya koleksiyonumda olimpiyat madalyası oldu. Cumhuriyet tarihinin ilk atıcılık madalyasını aldığım için de çok mutluyum. Sırtımızdaki sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz daha da arttı. Ben şuna inanıyorum. İçinizden bir Yusuf Dikeç değil, birçok Yusuf Dikeç çıkacaktır ve bizim aldığımız madalyaların çok çok daha büyüklerini sizler alacaksınız. Ben buna canı gönülden inanıyorum." diye konuştu.

AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı da sporla birlikte milli ve manevi değerlerine sahip bir gençlik yetiştirme arzusunda olduklarını dile getirdi.

Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, konuşmaların ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Program, sporcu gruplarına malzemelerin dağıtılmasıyla sona erdi.

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