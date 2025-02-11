İstanbul 11 Şubat iptal seferler | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İstanbul 11 Şubat iptal seferler | İstanbul'da hava sıcaklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte etkili olan lodos ve kar yağışı, deniz ulaşımında seferlerin aksamasına sebep oldu. Zaman zaman etkili olan fırtına, başta deniz ulaşımı olmak üzere birçok alanda olumsuz etki yaratırken hava muhalefeti nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir hatları bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu. İşte 11 Şubat Salı iptal seferler listesi...

11 ŞUBAT ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER LİSTESİ

Şehir Hatları resmi internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bilgilerinize sunarız."

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11 ŞUBAT İDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, güncel bir iptal duyurusu bulunmamaktadır. Konuya ilişkin resmi duyuru geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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11 ŞUBAT BUDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, güncel bir iptal duyurusu bulunmamaktadır. Konuya ilişkin resmi duyuru geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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