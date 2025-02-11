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Haberler Haberler İstanbul 11 Şubat iptal seferler | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İstanbul 11 Şubat iptal seferler | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve kar yağışı uyarıları, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. 11 Şubat Cumartesi günü megakentte şiddetli rüzgarın yanı sıra kar beklentisi için de alarm verilirken İDO, BUDO ve Şehir Hatları, bazı deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bursa, Yalova ve Adalar hatlarında iptal edilen seferleri öğrenmek isteyen vatandaşlar için 'İstanbul 11 Şubat iptal seferler ve İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi'ni haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 10:00
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İstanbul 11 Şubat iptal seferler | 🚢 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi

İstanbul 11 Şubat iptal seferler | İstanbul'da hava sıcaklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte etkili olan lodos ve kar yağışı, deniz ulaşımında seferlerin aksamasına sebep oldu. Zaman zaman etkili olan fırtına, başta deniz ulaşımı olmak üzere birçok alanda olumsuz etki yaratırken hava muhalefeti nedeniyle İDO, BUDO ve Şehir hatları bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu. İşte 11 Şubat Salı iptal seferler listesi...

11 ŞUBAT ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER LİSTESİ

Şehir Hatları resmi internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız,

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerimizin Moda uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bilgilerinize sunarız."

ŞEHİR HATLARI İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYIN

11 ŞUBAT İDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, güncel bir iptal duyurusu bulunmamaktadır. Konuya ilişkin resmi duyuru geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

İDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYIN

11 ŞUBAT BUDO İPTAL SEFERLER LİSTESİ

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, güncel bir iptal duyurusu bulunmamaktadır. Konuya ilişkin resmi duyuru geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

BUDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYIN

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