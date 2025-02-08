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Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 8 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 8 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 8 Şubat 2025 tarihli 32807. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 8 Şubat Cumartesi 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 09:30 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 09:50
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Resmi Gazete'de bugün! 8 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 8 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 8 Şubat Cumartesi tarihli 32807. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 8 Şubat Cumartesi Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

8 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 94) (Parasal Sınırlar)

–– Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 8)

–– Demiryolu Emniyet Yönetim Sisteminde Büyük Değişiklik Karar Kriterlerine İlişkin Tebliğ

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 06/02/2025 Tarihli ve 13267, 13268, 13269 ve 13270 Sayılı Kararları

👉8 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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