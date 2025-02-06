Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu | TÜİK açıkladı: İşte İstanbul nüfusu son durum

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin nüfus verilerini açıkladı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artış gösterdi. Nüfus artış hızı da yükselişe geçerken yabancı nüfus oranında ise 100 bine yakın azalma kaydedildi. İşte istatistikler...

TÜRKİYE'NİN 2024 NÜFUSU BELLİ OLDU

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 2024 yılında 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.

Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, %49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.

YABANCI NÜFUS ORANINDA DÜŞÜŞ

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,3'ünü erkekler, yüzde 51,7'sini kadınlar oluşturdu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI YÜKSELİYOR

Yıllık nüfus artış hızı 2023 yılında binde 1,1 iken, 2024 yılında binde 3,4 oldu.

İSTANBUL'UN NÜFUSU ARTTI

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 864 bin 49 kişi ile Ankara, 4 milyon 493 bin 242 kişi ile İzmir, 3 milyon 238 bin 618 kişi ile Bursa ve 2 milyon 722 bin 103 kişi ile Antalya izledi.

NÜFUSU EN AZ OLAN İL YİNE BAYBURT

Bayburt, 83 bin 676 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 86 bin 612 kişi ile Dersim, 91 bin 354 kişi ile Ardahan, 142 bin 617 kişi ile Gümüşhane ve 156 bin 739 kişi ile Kilis takip etti.