Meteoroloji ve AKOM duyurdu: Kar yağışı devam edecek mi? 6 Şubat hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Şubat Perşembe tarihli hava raporunda, ülke genelinde düşüşe geçen sıcaklıkların bir süre daha böyle devam edeceğini kaydetti. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda fırtına beklenirken rüzgarın hızının saatte 90 km'ye kadar ulaşacağı kaydedildi. Kuvvetli yağış, fırtına, çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısı yapılırken İstanbul'da kar yağışının sona ereceği tarih de netleşti. İşte 6 Şubat hava durumu...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji'nin raporuna göre, İstanbul'da bugün sıcaklık en yüksek 6 dereceye ulaşacak. Gün boyu kar yağışı ve karla karışık yağmur olarak etkisini gösterecek olan yağışla birlikte gün içinde nem yüzde 82'ye kadar ulaşacak. Akşamüstü ise şiddetini artırması beklenen fırtına ile rüzgarın saatte 60 km hızla eseceği kaydedildi. Megakentte kar yağışının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Cumartesi günü yağmur olarak etkisini sürdürmesi beklenen yağışların önümüzdeki hafta da etkili olacağı kaydedildi.

UYARILAR ARKA ARKAYA GELDİ

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Zonguldak, Bartın, Düzce, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (50-60, yer yer 90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul'un iç ve yüksek kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Trakya kesiminde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 6°C: Çok bulutlu

EDİRNE °C, 7°C: Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç ve yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 3°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C: Çok bulutlu

DENİZLİ °C, 7°C: Çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C: Çok bulutlu

KÜTAHYA °C, -1°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar'da yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 11°C: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif kar yağışlı

KONYA °C, 1°C: Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, -4°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Karadeniz ile Ordu'nun iç kesimlerinde kuvvetli bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, -1°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 3°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 1°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 3°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN °C, 2°C: Çok bulutlu, kıyıları yağmur, iç kesimleri karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ve Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusunda yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 1°C: Çok bulutlu, kar yağışlı

VAN °C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyi yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 4°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu